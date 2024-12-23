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Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım

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Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci dün akşam sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaştım yaptı. Ketenci paylaşımına, "Her karanlık gecenin sabahı vardır. Her kışın baharı vardır" notunu düştü. Ketenci'nin bu paylaşımı, Fenerbahçe'nin zorlu sürecine dair umutlu bir mesaj olarak yorumlandı.

Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Ketenci'nin paylaşımı çok konuşuldu.

"HER KIŞIN BİR BAHARI VARDIR"

Ahmet Ketenci paylaşımında, "Unutma!!! Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri, ferahlığa tahvil eden, bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp, Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirerek, oraya hakim kılan bir güç vardır. Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Herkesin aynı yöne baktığı yerde, farklı bir açıdan olanları ve olayları görmek cesaret ve feraset ister. Hakikatin izini sürmek, yalnız kalmayı ve dirençle karşılaşmayı göze almayı gerektirir. Bu da cesaret işidir. Bugün anlaşılmayan bu duruş, yarının hakikati olabilir" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar;

Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım

Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım

Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım

Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım

Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Fanatikler inanabilir. Bir Fenerbahçeli olarak Fb. nin sezon sonunda şampiyon olabileceğine kesinlikle inanmıyorum.

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Haber YorumlarıVll. Murat:

ne anlatıyorsun lan sen..7 senedir bize masal anlatıyorsunuz .

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Haber YorumlarıAhmet Güney:

ANDERSENDEN MASALLAR YERSEN

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Haber YorumlarıAtarokkalomi osunç:

Sanki çok hayırlı bir iş için hak yolunda mücadele veriyorlarmış gibi, kutsal metinleri örnek alıp avunup, avutuyor cahil. Ulen israf var, boş işler var, kumar var, hakaret küfür hepsi var, bunlar için Allah sana yardım mı edecek gafil.

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