Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'nin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo'nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga, hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
SEMEDO'NUN EŞİNİN BULUNDUĞU MİNİBÜS YAN YATTI
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın bulunduğu minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Marlene Alvarenga ile minibüs şoförünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
SON DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.