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Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi ettiği sevgilisi Koprena Andjela'yı kucağına aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Müldür'ün o anlarına takipçileri tarafından beğeni yağdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi ettiği ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Koprena Andjela ile birlikte tatilin tadını çıkarıyor.

BEĞENİ YAĞDI

Sevgilisini kucağına aldığı romantik anlarını sosyal medyadan paylaşan Müldür'ün o paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşımlar;

Fenerbahçeli Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı

Fenerbahçeli Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı

Fenerbahçeli Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı

Fenerbahçeli Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı

Fenerbahçeli Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı

Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Mert in ailesi hatunu istemedi ama hatun da iyi hani

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Su gelir güldür güldür Bizi de kucağına al Mert Müldür

Yorum Beğen4
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