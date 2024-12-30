Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi ettiği sevgilisi Koprena Andjela'yı kucağına aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Müldür'ün o anlarına takipçileri tarafından beğeni yağdı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi ettiği ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Koprena Andjela ile birlikte tatilin tadını çıkarıyor.
BEĞENİ YAĞDI
Sevgilisini kucağına aldığı romantik anlarını sosyal medyadan paylaşan Müldür'ün o paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
İşte o paylaşımlar;