Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi ettiği ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Koprena Andjela ile birlikte tatilin tadını çıkarıyor.

BEĞENİ YAĞDI

Sevgilisini kucağına aldığı romantik anlarını sosyal medyadan paylaşan Müldür'ün o paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşımlar;