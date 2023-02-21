Fenerbahçeli Melissa Vargas'ın yeni saçları sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi'nde Chemik Police'yi mağlup ettiği maçta Melissa Vargas'ın yeni saçları çok konuşuldu. Birbirinden ilginç saç modelleriyle görülen başarılı voleybolcunun son imajı sosyal medyayı salladı.

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Opet, play-off etabı ilk maçında deplasmanda Chemik Police'yi 3-2 mağlup etti. Karar setine gidilen karşılaşmada Melissa Vargas 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Rus smaçör Arina ise 25 sayı üretti, 6 ace attı.

İMAJIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Fenerbahçe'nin başarılı pasör çaprazı Melissa Vargas, yeni saçlarıyla adeta maçın önüne geçti. Saçlarına gülen surat ifadesi yaptıran Vargas için sosyal medyada yorum yağdı. Vargas hakkında 20 binden fazla tweet atıldı.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ

Sultanlar Ligi'nin devi VakıfBank'ın kanca attığı Melissa Vargas'ın takımda kalması için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi. Türk pasaportu alan ve Ay-Yıldızlı formamızı terletecek olan Vargas'ın önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'de oynaması bekleniyor.

Melissa Vargas hakkında yapılan bazı yorumlar: