Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık yapıldı. Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda oyuncular daha sonra kondisyon ve dayanıklılık çalışması yaptı. İdmana sakatlıkları bulunan Joshua King, Samet Akaydın ve Lincoln Henrique katılmadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL