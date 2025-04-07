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Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Bir saniye bile oynamayan futbolcuya Avrupa'nın devleri talip

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Bir saniye bile oynamayan futbolcuya Avrupa'nın devleri talip
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Fenerbahçe'nin sezon başında Beerschot'a kiraladığı Mısırlı stoper Omar Fayed'e Anderlecht ve Feyenoord'un talip olduğu öğrenildi. Belçika ekibinin teknik direktörü Dirk Kuyt, "Kesinlikle kaçırmayın" sözleriyle iki kulübe de olumlu referans verdi. 2023 yazında transfer edilmesine rağmen sarı-lacivertli formayı hiç giymeyen 21 yaşındaki savunmacı, geçen sezon da Novi Pazar'a kiralamıştı.

Fenerbahçe'nin sezon başında teknik direktörlüğünü eski futbolcularından Dirk Kuyt'un yaptığı Belçika ekibi Beerschot'a kiraladığı Mısırlı stoper Omar Fayed ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

ANDERLECHT VE FEYENOORD TALİP OLDU

Belçika'nın dev takımlarından Anderlecht ve Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord'un Omar'ın menajeri ile temasa geçtikleri öğrenildi. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, söz konusu transfer gelişmesiyle ilgili "Omar Fayed'in menejerini Anderlecht ve Feyenoord aradı. Dirk Kuyt bu 2 takıma olumlu referans verdi, 'kesinlikle kaçırmayın' dedi. Anderlecht ve Feyenoord, Fayed'e resmen talip" ifadelerini kullandı. Sezon sonunda iki takımın Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Bir saniye bile forma giymeyen futbolcuya Avrupa'nın devleri talip

FENERBAHÇE'DE BİR DAKİKA BİLE OYNAMADI

Fenerbahçe'nin 2023 yazında Mısır ekibi Al Mokawloon'dan 550 bin euroya kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper, hiç sarı-lacivertli formayı giymeden geçen sezonu Sırp takımlarından Novi Pazar'da kiralık geçirmişti. Bu sezon ise Belçika ekibi Beerschot'a kiralanan Fayed'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Bir saniye bile forma giymeyen futbolcuya Avrupa'nın devleri talip

FAYED'İN PERFORMANSI

Omar Fayed, bu sezon Beerschot formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 1012 dakika sahada kaldı. Fayed, bu karşılaşmalarda 1 de asist yaptı. Mısırlı savunmacı geçen sezonu kiralık geçirdiği Novi Pazar'da ise 21 karşılaşmada görev yapmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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