UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün akşam Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ı karşılamak için Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da havalimanına geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, dün akşam Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadelede İsrail takımı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımı desteklemek için tribünleri dolduran Türk taraftarlara, Filistin bayrağı ve pankartı açtıkları sırada Gürcistan güvelik güçlerinin sert müdahalesi tüm kamuoyunun tepkisini çekti.

Bugün İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş'ı karşılamak için siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolseverler de Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

İki kardeş olan ve biri sarı-lacivertli renklere gönül vermiş diğeri de siyah-beyazlı takımı destekleyen Muhammed ve Burak Karahan kardeşler ile Galatasaraylı Mehmet Kemal Eren duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Muhammed Karahan: "Filistin'e karşı orada bir zulüm var"

Fenerbahçe taraftarı olan Muhammed Karahan, Beşiktaş'ın galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İsrail takımını yendik. Bu Yahudi lobisine boyun eğmedik. Türk taraftarlarımıza, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına yapılanları unutmadık. Filistin bayraklarını almaya çalıştılar. Filistin'e karşı orada bir zulüm var. Biz de bu zulmün karşısında ve Türk takımımızın, Beşiktaş'ın yanında elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Keşke Batum'a gidebilseydik ama evimiz buraya yakın. Beşiktaş'ı desteklemeye buraya geldik. Dün cidden çok gurur veren, mutlu edici bir galibiyet oldu bizim için" diye konuştu.

Burak Karahan: "Tüm Türkiye bir oldu"

Dün akşam tüm Türkiye'nin bir olduğunu dile getiren Beşiktaşlı Burak Karahan ise, "Kardeşimle ailemle beraber beraber maçı izledik. Tüm Türkiye'nin bu şekilde birleşmesi acayip mutlu edici bir şey. Filistin halkının tamamen yanındayız. Bu hep böyle devam edecek. Tüm Türkiye olarak birlik ve beraber içinde olursak kimse bizi yenemez. Dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kemal Eren: "Beşiktaş taraftarına olumsuz müdahaleler yapıldı"

Galatasaray taraftarı olan Mehmet Kemal Eren de Beşiktaş'a destek olmak için havalimanına geldiğini aktararak, "Dün maçın başında stres yaşansa da Beşiktaş maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş taraftarını ve Beşiktaş Kulübü'nü tebrik ediyorum. Gürcistan polisi tarafından, Beşiktaş taraftarına olumsuz müdahaleler yapıldı, onları kınıyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı