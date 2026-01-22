Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı sahasında ağırlıyor.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Fred, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Jhon Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelof, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.

CANLI ANLATIM:

25' Maalesef top ağlarımızda. Aston Villa, 1-0 öne geçiyor.

24' Dakika itibarıyla Fenerbahçe yüzde 65'e 35 topa daha çok sahip olan taraf.

23' Maçta tempo bir an olsun durmuyor. Top iki kaleye de gidip geliyor.

21' Aston Villa'nın kullandığı köşe vuruşunda Watkins'in kafa vuruşunu Mert Müldür çizgiden çıkarttı.

19' Aston Villa'da Morgan Rogers'ın pasında savunmar arkasına sarkan Watkins, şutunu çekti. Mert kaleye giden topu bloke etti. Korner. Çok tehlikeli pozisyon...

18' Aston Villa'da Buendia, ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunu yaptı. Top farkla auta gitti.

16' Fenerbahçe'de Asensio sağ kanatta rakibinden şık sıyrıldı orta alana doğru topu taşıdı. Pasını savunma arkasına sarkan Kerem'e attı. Kerem topa yetişecekken, kaleci son anda açıldı ve topu uzaklaştırdı.

13' Orta alandaki ikili mücadelede Buendia, Nene'ye faul yaptı.

11' OLMADI! Temsilcimizde Fred kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Top kaleci Bizot'ta kaldı.

8' Fenerbahçe maça baskılı başladı. Aston Villa takım halinde geride karşılıyor.

5' Aston Villa'da Morgan Rogers sağ çaprazdan ceza sahasına girdi şutunu çekmeden önce Oosterwolde kayarak yetişti ve topu kornere attı.

3' Temsilcimiz Fenerbahçe kısa paslarla üçüncü bölgeye geldi, boşluk arıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.