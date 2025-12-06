Haberler

Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı, zirvedeki puan farkı açıldı

Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı, zirvedeki puan farkı açıldı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

TALISCA İSABETİ SAĞLAYAMADI

5. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına pasında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in baskısıyla topu kapan Oğuz Aydın, soldan son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Fred'in uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

EDERSON GEÇİT VERMEDİ

39. dakikada Ömer Ali'nin pasında topla buluşan Kemen, soldan ceza sahasına giren Shomurodov'u gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruş denedi ancak Ederson, meşin yuvarlağı kontrol etti.

OĞUZ'UN TERS VURUŞUNDA SON ANDA KALECİ

Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekibinin atağında ceza sahası içine çevrilen topu Oğuz Aydın uzaklaştırmak istedi ancak top kaleye yöneldi. Brezilyalı kaleci Ederson, kritik bir kurtarışla topu kornere çeldi.

FENERBAHÇE KAPTANIYLA ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, 63. dakikada kaptanıyla öne geçti. Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Milan Skriniar, köşeye yolladığı topta takımını öne geçirdi.

BAŞAKŞEHİR BERTUĞ İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

Karşılaşmanın 81. dakikasında maça eşitlik geldi. Olivier Kemen' topla birlikte aut çizgisine indi, ortasını arka direğe yaptı. Bertuğ Yıldırım'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşu ile skor 1-1 oldu.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maç berabere bitti. Bu sonuçla birlikte puanını 33'e yükselten Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki fark 3'e çıktı. RAMS Başakşehir ise 17 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Samsunspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

500

