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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi durumunda da Aston Villa-Lille eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşılaşacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi durumunda da Aston Villa- Lille eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde karşılaşacak.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, son 16 turunda rakiplerini eleyen Fenerbahçe, Aston Villa, Club Brugge, Fiorentina, Lille, PAOK, Viktoria Plzen ve Olympiakos takımları yer aldı. Kura çekimini, kariyerinde AEK ve Sevilla formaları da giyen eski Yunan futbolcu Vasilios Tsiartas gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan takımı Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını deplasmanda, rövanş mücadelesini ise evinde oynayacak. Kanarya, tur geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille müsabakasının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak. Fenerbahçe, finale yükselmesi durumunda da çekilen kura ile birinci takım konumunda yer alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş müsabakaları 18 Nisan'da oynanacak. Turnuvada yarı final ilk karşılaşmaları 2 Mayıs'ta, ikinci maçlar da 9 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda

gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Club Brugge (Belçika) - PAOK (Yunanistan)

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe

Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa)

Viktoria Plzen (Çekya) - Fiorentina (İtalya)

Organizasyonda yarı final eşleşmeleri de şöyle:

Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe

Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Yunanistan Lille Spor Güncel Haberler

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