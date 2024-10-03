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Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Hollanda'nın Twente takımıyla 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten sarı-lacivertliler, 3. hafta maçında İngiliz devi Manchester United'i konuk edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Twente'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak Hollanda'dan 1 puanla döndü.

OOSTERWOLDE DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 24. dakikasında gole çok yaklaştı. Sarı-lacivertli futbolcu Oosterwolde, sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta topu üst direğe nişanladı ve top oyun alanına geri döndü.

TWENTE ÖNE GEÇTİ

Bu tehlikeli ataktan yalnızca 4 dakika sonra ev sahibi takım golü buldu. Twente'de Regeer, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Vlap takımını 28. dakikada 1-0 öne geçirdi. Bu pozisyonda Becao'nun topu çizgiden çıkarma çabası yeterli olmadı. Müsabakanın ilk yarısı da 1-0 Hollanda temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı.

KANARYA BERABERLİĞİ YAKALADI

Sarı-lacivertliler, dakikalar 71 gösterirken skoru eşitledi. Amrabat'ın güzel pasıyla savunma arkasına sarkan Tadic, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla fileleri buldu ve skor 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

AMRABAT'TAN İLK SKOR KATKISI

Fenerbahçe'nin Tadic ile bulduğu beraberlik golünde asisti yapan Sofyan Amrabat, takımının Hollanda deplasmanında 1 puan almasında önemli rol oynadı. sarı-lacivertli takımdaki ilk asistini yapan Faslı orta saha, yeni takımındaki ilk skor katkısını vermiş oldu.

SIRADAKİ RAKİP

Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de İngiliz devi Manchester United'i konuk edecek. 2 maçtan da beraberlikle ayrılan Twente ise aynı gün ve aynı saatte İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Manchester United Sofyan Amrabat Dusan Tadic Fenerbahçe Hollanda Twente Futbol Spor

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