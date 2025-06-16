Fenerbahçe Transfer Çalışmalarına Hız Verdi

YENİ sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe , kadroda ciddi değişiklikler yapmayı planlıyor.

2025-26 sezonunun hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezona Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma ve ligde şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe, kadronun birçok bölgesine takviye yapacak.

HEUNG-MİN SON İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Heung-min Son'u transfer etmek için şartları zorluyor. İngiliz ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan ve yıllık 15 milyon Euro civardında bir maaş talebi olan 32 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun da eski öğrencisi olan Son'un maaşını daha makul bir seviyeye çekerek bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Tottenham ve Son tarafının ayrılığa sıcak baktığı da öğrenildi.

KYLE WALKER TRANSFERİNDE MOURİNHO İSTEKLİ

Sarı-lacivertliler, bonservisi Manchester City'de olan ancak geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak İtalyan ekibi Milan'da geçiren tecrübeli sağ bek Kyle Walker ile de temas halinde. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu transfer için oldukça istekli. Tecrübeli teknik adam, tecrübeli sağ bekin transferinin kısa süre içerisinde kadroya katılmasını istiyor. Mourinho'nun transferin gerçekleşmesi halinde Kyle Walker'ı 3'lü savunmanın sağ tarafında kullanma ihitmali de bulunuyor.

Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City, 35 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına onay vermeye hazır durumda.

FORVET HATTINDA 3 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'de yetkililerin en yoğun çalışmalarını sürdürdüğü bölge forvet hattı olarak dikkat çekiyor. Bu bölgede birçok isimle temasta olan Fenerbahçe'nin liste başında Jhon Duran, Jonathan David ve Evann Guessand'ı bulunuyor. 3 oyuncu için de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Jhon Duran kiralık, Jonathan David ve Evann Guessand ise kalıcı olarak transfer edilmek isteniyor. Al Nassr, Jhon Duran'ın ayrılmasını sıcak bakarken, Evann Guessand için Nice ciddi bir bonservis bedeli talep ediyor. Son olarak Lille forması giyen Jonathan Davis'in ise sözleşmesi bulunmuyor.

EN NESYRI'YE TEKLİF VAR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri'ye teklif var. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 28 yaşındaki Faslı futbolcu için devreye girdi. Al Hilal, sarı-lacivertli ekibe 30 milyon Euro'luk teklif sunsa da bu teklif ilk etapta kabul görmedi. Öte yandan sezonun son döneminde taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan ve protestoya tepki veren En Nesyri de ayrılığa olumlu bakıyor.

SKRINIAR İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisini almak istiyor. Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki stoper için yaklaşık 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ediyor. Tecrübeli savunmacının 10 milyon Euro'luk da yıllık maaş beklentisi var. İki taraf arasında görüşmeler devam ederken, oyuncuya Süper Lig ve Avrupa'nın diğer liglerinden de taliplerin olduğu öğrenildi.

SARI-LACİVERTLİLER, GENÇ ORTA SAHA İÇİN AŞAMA KAYDETTİ

Fenerbahçe, Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha Matvey Kislyak için yaptığı görüşmelerde aşama kaydetti. Genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun ailesini İstanbul'a davet etti. 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Matvey Kislyak'ın kulübüyle olan görüşmeler de devam ediyor.

LIVAKOVIC'İN AYRILMASI HALİNDE ROTA UĞURCAN ÇAKIR ÜZERİNE YOĞUNLAŞABİLİR

Sarı-lacivertlilerde 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolların ayrılması gündemde. Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Livakovic'e iyi bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak. Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertli ekip, kaleci transferi yapacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin kaleci transferi için gündeminin ilk sırasında Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'dan da teklifler alan 29 yaşındaki file bekçisi için son bir teklif yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin bu teklifi 15 milyon Euro civarında olacak ve bordo-mavili ekipten gelecek cevap beklenecek.