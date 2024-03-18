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Fenerbahçe Trabzon'dan ayrıldı

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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u yendikten sonra Trabzon'dan ayrıldı. Takım otobüsü güvenlik önlemleriyle havalimanına götürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe Futbol Takımı, olaylı maçın ardından Trabzon'dan ayrıldı.

Sarı-lacivertli kafilenin otobüsle Papara Park'tan Trabzon Havalimanı'na geliş güzergahında geçişi sırasında emniyet güçlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Futbolcuları taşıyan takım otobüsü, doğrudan aprona girerek İstanbul'a hareket edecek uçağın yanına götürüldü.

Fenerbahçe kafilesinde bulunan yöneticiler ise yolcu girişinden otobüsle uçağın yanına gitti.

Trabzon Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, zor bir akşam yaşandığını belirterek, "Çok gergin bir akşam yaşıyoruz. Çok fazla gerginliği artırmak istemiyorum. Devletimizin tavsiyesi üzerine burada basın açıklamamızı yapıyoruz, uçağımızın önünde. Olayların başından beri devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, ilimizin Sayın Valisi, Emniyet Müdürü, Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu hep bizlerleydi. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Sakin olmak gerektiğine dikkati çeken Kızılhan, "Taraftarımızın öfkesini anlıyorum. Camiamızın sinirini anlıyorum ama bizlerin sakin olması gerekiyor. Şu an adli vakaya dönüşmüş bir olay. İlgili soruşturmaların açıldığı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak da gerekli açıklamaları gereken zamanda yapacağımızı söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza da seslenmek istiyorum. Bütün takımımız sağ salim uçakta, binmiş durumda. Yönetim kurulumuz hep beraberiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından uçakla İstanbul'a hareket eden sarı-lacivertli kafileyi, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Başkan Vekili Atilla Ataman ve Emniyet Müdürü Murat Esertürk uğurladı.

Kaynak: AA / Spor

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