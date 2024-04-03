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Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'ya U19 Takımıyla Çıkacak

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynayacakları TFF Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe'de dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kongre üyeleri; Süper Kupa, Türkiye Kupası, futbol faaliyetlerinin yol haritası, UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması başvurusunun yer aldığı 4 maddelik önerge ile ilgili yönetim kuruluna tam yetki verdi. Sarı-lacivertli kulüp, bugün ise Türkiye Futbol Federasyonu'na Galatasaray ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan TFF Süper Kupa'nın uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde mücadeleye çıkmamak veya U19 takımıyla katılacağının bildirdi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, bu konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tarihi bir genel kurul yaşadıklarını aktaran Bilecik, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı ve TFF'ye yaptıkları başvuru ile ilgili bilgiler vererek, "Oy birliği ile alınan bu 4 kararın detaylarını yönetim kurulunda yaptık. Aldığımız kararların tamamı bizim yönetim kurulunun görev süresi olan mayıs sonuna kadar geçerli olan bir durum. TFF Süper Kupa maçıyla ilgili almış olduğumuz karar, maçlara çıkmama olarak olmadı, U19 takımımızla Şanlıurfa'ya gideceğiz. Bugün yine TFF'ye ıslak imza ile resmi başvurumuzu yaptık. Bir kez daha TFF'ye şu soruyu sorma ihtiyacı hissettik; eğer 7'sinde oynatmayı planladığınız Süper Kupa final maçını ileriki bir tarihe atayacaksanız ve yabancı hakemle oynatacaksanız, bize lütfen bunu bildirin dedik. Makul süreler tarihinde değerlendirilmesi gereken bir karar. İyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gidiyoruz, bize güvenin. Orada sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak, böyle bir karar mı doğru karar mıydı? Sorusunda olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek. Taraftarlarımızdan herhangi bir maça gitme organizasyonu yapmasına da gerek duymuyoruz. Akılcı bir şekilde gideceğiz ve aynı gün kafilemiz dönmüş olacak. PSG'den tutun, Yunanistan'ın liginde maçlar ertelenmişken, bizim bu anlamda rahatlıkla ertelenebilecek maçın ertelenmemesi olabilecek bir şey değil. Taraftar tabii ki gidebilir. A takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını net şekilde izah ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Uygun bir tarihte futbol A takımımızı Şanlıurfa'ya götüreceğiz"

Şanlıurfa halkına da seslenen Bilecik, "Orada rekabeti simgeleyen, müthiş bir atmosferden de bir nevi affımızı isteyeceğiz. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar var. Sezon bittikten sonra veya uygun olan bir tarihte futbol A takımımızı Şanlıurfa'ya götüreceğiz. Gerek Şanlıurfaspor ile gerekse bu yapı dahilinde Urfalılara Fenerbahçe A takımını seyrettirecek organizasyona da imza atmış olacağız" diye konuştu.

"2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık"

Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili aldıkları kararı da duyuran Erol Bilecek, "Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen çalışma içerisine gireceğiz. Profesyonel destek aldığımız arkadaşlar da bu işin içindeyiz. Bayram sonrası TFF'ye başvuruyu yapacağız. 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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