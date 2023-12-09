Fenerbahçe Taraftarları Derbi Öncesi Beşiktaş'a Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı sarı-lacivertli taraftarlar da takip edecek. Kadıköy'de toplanan taraftarlar, daha sonra otobüslerle Dolmabahçe'ye hareket etti. Tezahüratlar eşliğinde mücadelenin oynanacağı Beşiktaş'a gelen sarı-lacivertli taraftarlar yoğun güvenlik önlemi altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL