Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için binlerce paylaşım yaptı: Maçı onun sayesinde kaybetmedik

Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta, sakatlıklar nedeniyle kaleyi devralan genç kaleci Tarık Çetin, performansıyla geceye damga vurdu. Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlanması sonucu kaleyi devralan Çetin, 5 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada genç kaleci için binlerce tweet attı.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada sakatlıklarla sarsılan sarı-lacivertlilerde, genç kaleci Tarık Çetin performansıyla adeta geceye damga vurdu.

KALE TARIK'A EMANET

Fenerbahçe'de maç öncesi büyük bir şok yaşandı. Brezilyalı kaleci Ederson, sakatlığı nedeniyle Samsun deplasmanında forma giyemedi. Deneyimli file bekçisinin, milli takım kampına da katılamayacağı açıklandı. Öte yandan İrfan Can Eğribayat da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu gelişmelerin ardından kaleyi 25 yaşındaki Tarık Çetin devraldı.

TARIK'TAN 5 NET KURTARIŞ

Tarık Çetin, Samsunspor karşısında yaptığı 5 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu. Özellikle ikinci yarıda art arda gelen pozisyonlarda refleksleriyle fark yaratan genç eldiven, Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada en çok konuştuğu isim oldu.

MAÇ SONU AÇIKLAMASI: 3 PUAN İÇİN GELMİŞTİK

Mücadelenin ardından konuşan Tarık Çetin, "Kendi performansımdan çok takım olarak üzgünüz, 3 puan için gelmiştik. Çok değerli puanlar kaybettik" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Maçın ardından "Tarık" etiketi kısa sürede (Twitter) gündemine girdi. Fenerbahçe taraftarları genç kaleci için "Maçı onun sayesinde kaybetmedik", "Yeni Volkan geliyor", "Takım kötüydü ama kaleci devleşti" gibi binlerce tweet attı.

