Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyada kendisine gönderilen hakaret ve tehdit mesajlarına tepki gösterdi. Moraes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadıklarını anlatarak özellikle ailesine yönelik sözlerin kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

"TÜRKÇE YAZMAMAM ELEŞTİRİLİYOR"

Lais Moraes, sosyal medya üzerinden Türkçe paylaşım yapmaması nedeniyle çok sayıda mesaj aldığını belirtti. Bu durumun kendisini üzdüğünü söyleyen Moraes, "Bana neden artık Türkçe yazmadığımı ve herkesin anlayabileceği şekilde paylaşım yapmam gerektiğini soran çok fazla mesaj alıyorum. Açıkçası bu beni biraz üzüyor." ifadelerini kullandı.

"HAKARET VE TEHDİT MESAJLARI ALDIM"

Sosyal medyada içerik üretmeyi sevdiğini söyleyen Moraes, paylaşımlarının ardından ağır mesajlarla karşılaştığını dile getirdi. Yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirten Moraes, "Videoları her zaman sevdiğim için çekiyorum. Ancak bununla birlikte çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü." dedi.

"BEN FUTBOLCU DEĞİLİM"

Ailesinin hayatındaki en önemli şey olduğunu vurgulayan Moraes, eşine destek olmaktan başka bir rolü olmadığını belirtti. "Ben futbolcu değilim. Sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor." sözleriyle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

"SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEM"

Kendisine yönelik saygısız davranışlara sessiz kalmayacağını vurgulayan Moraes, takipçilerinden daha saygılı bir yaklaşım beklediğini söyledi. Paylaşımlarının tartışma konusu yapılmamasını isteyen Moraes, rahatsız olanların kendisini takip etmeyi bırakabileceğini ifade etti.

"TAKIMIN YÜKÜNÜ BEN TAŞIYAMAM"

Açıklamasının sonunda eşine destek olmaya devam edeceğini belirten Moraes, Fenerbahçe'nin geçmişteki başarısızlıklarının sorumluluğunun kendisine yüklenmemesi gerektiğini söyledi.