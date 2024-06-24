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Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi

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Fenerbahçe, yeni sezonun ilk antrenmanını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptı. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İlk hazırlık maçını burada 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, daha sonra Avusturya'da kamp yapacak. Kanarya, burada da Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi

Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi

MOURINHO SAHAYA İNDİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki çalışmayla birlikte takımın başında ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi

Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi

İLK HAZIRLIK MAÇI 29 HAZİRAN'DA

Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile 10.30'da karşılaşacak.

Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi

Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi

YURT DIŞI KAMPI AVUSTURYA'DA

Bu maçın ardından İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, sonrasında kamp için Avusturya'ya gidecek. Avusturya'da Fenerbahçe 3 hazırlık karşılaşması oynayacak. Fenerbahçe, Avusturya'daki hazırlıklar kapsamında Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Topuk Yaylası Jose Mourinho Hajduk Split Serkan Acar Fenerbahçe Avusturya Futbol Spor Haberler

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