Fenerbahçe, şarkıcı Oğuzhan Koç'u da çıldırttı

Fenerbahçe, şarkıcı Oğuzhan Koç'u da çıldırttı
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Fenerbahçe'nin deplasmanda Karagümrük'e mağlup olduğu karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
  • Şarkıcı Oğuzhan Koç, sosyal medyada Fenerbahçe'nin performansını ve yönetimini eleştiren paylaşımlar yaptı.
  • Oğuzhan Koç, Fenerbahçe'nin 'dünyanın en fedakar, en vefalı taraftarına karşı her gün biraz daha ayıp ettiğini' yazdı.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından çok çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

FENERBAHÇE'Yİ SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİ

Oğuzhan Koç, yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli takımın kötü performansına dikkat çekti. Bir yılın daha heba edildiğini belirten Koç, sarı-lacivertli yönetimi de kararları nedeniyle eleştirdi.

İşte Oğuzhan Koç'un paylaşımları:

"Guendouzi'yi evimde çay çorba çiçek gibi ağırlayıp, 2001-11 arası Fenerbahçe'nin 10 yılını izletip, sonra da 'seneye kim gitsin kim kalsın (Başkan dahil) sen seç güzel kardeşim', demek istiyorum...Ezeli rakibin Liverpool'u ezerek yenerken sen lig sonuncusuna şut atamıyorsan, 'yapı mapı' ağlamayacaksın artık benim canım kulübüm! Güzel günler mazide kaldı, biz hala rüyada! Dünyanın en fedakar, en vefalı taraftarına karşı; başkanından oyuncusuna, antrenöründen köşe yazarına kadar her gün biraz daha ayıp ediyorsunuz! Bir yıl daha bitti, teşekkürler Fenerbahçe."

Fenerbahçe, şarkıcı Oğuzhan Koç'u da çıldırttı

'MAÇTAN SONRA PUAN VERMİYORLAR'

"Bunu mesela ben çok anlamam ama... Acaba dün falan mı yapsaydınız maçtan önce ne bileyim... Çünkü maçtan sonra yapılınca puan vermiyorlar diyebiliyorum... Yine siz daha iyi biliyorsunuzdur..."

Fenerbahçe, şarkıcı Oğuzhan Koç'u da çıldırttı

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSüleyman Arslan:

Bu şarkıcı kardeşim işi çözmüş inşallah ilgililer dinler bir çözüm bulurlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

