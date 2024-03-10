Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Dzeko kale önünde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erdem Canpolat sağına uzanarak topu kornere çeldi.

59. dakikada Ferdi Kadıoğlu pasını ceza sahası dışı sol çaprazında bulunan Mert Hakan Yandaş'a çıkardı. Sağ ayağıyla sert bir vuruş yapan Mert Hakan uzak direk dibinden topu ağlara yolladı. 1-1

71. dakikada Welinton sol kanatta Dzeko'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

72. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş, topu ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Krunic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada N'diaye, ceza sahası çizgisi üzerinde İrfan Can Kahveci'ye faul yaptı. Bir süre devam eden VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltıda topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+1. dakikada Lusamba, Osayi-Samuel'e orta sahada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Kadir Sağlam'ın bu kararını alkışlayan Lusamba, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada Ferdi Kadıoğlu, Fred'le paslaşarak ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kalan Ferdi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

90+6. dakikada Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

90+9. dakikada Djiku'dan pası alan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Osayi-Samuel dk. 46), Serdar Aziz, Oosterwolde (Djiku dk. 46), Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Fred, Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 61), Mert Hakan Yandaş (Batshuayi dk. 74), Tadic, Dzeko (Szymanski dk. 90+2)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Zajc, Muhammet Zeki Dursun, Serdar Dursun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Welinton, Sequeira, Lusamba, N'diaye, Halil Akbunar (Berkay Sülüngöz dk. 74), Gökcan Kaya (Çekiçi dk. 63), Thiam (Erencan Yardımcı dk. 81), Umut Nayir (Rassoul dk. 81)

Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Diaby, Erdem Özgenç, Eze

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Halil Akbunar (dk. 30) (Pendikspor), Mert Hakan Yandaş (dk. 59), Batshuayi (dk. 87 pen.), Ferdi Kadıoğlu (dk. 90+4), İrfan Can Kahveci (90+9) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Welinton (dk. 71), Lusamba (dk. 90+1), İbrahim Üzülmez (dk. 90+6) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Mert Müldür, Oosterwolde, Dzeko, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Erdem Canpolat, Halil Akbunar, N'diaye, Sequeira (Pendikspor) - İSTANBUL