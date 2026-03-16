Aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe Osimhen'i isteyince olanlar olmuş

Aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe Osimhen'i isteyince olanlar olmuş Haber Videosunu İzle
Aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe Osimhen'i isteyince olanlar olmuş
Victor Osimhen transferinin perde arkasında Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edilirken, Nijeryalı yıldızın "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım" diyerek sarı-lacivertli kulübün teklifini reddettiği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Victor Osimhen'in transferi için Napoli'ye oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti.
  • Victor Osimhen, Fenerbahçe'nin teklifini reddederek Türkiye'de yalnızca Galatasaray forması giymek istediğini belirtti.
  • Galatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen transferinin perde arkasına dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Nijeryalı golcü için ezeli rakip Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Osimhen'i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş

FENERBAHÇE SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Gazeteci Arda Özkurt'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Napoli ile temasa geçti. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun sözleşmesindeki yüksek serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu İtalyan ekibine bildirdiği iddia edildi.

Napoli yönetiminin ise maddi şartların karşılanması halinde transfer için bir engel görmediğini belirterek Fenerbahçe'ye, "Oyuncu ve menajeriyle görüşüp anlaşın" yanıtını verdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Osimhen'i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş

OSIMHEN'DEN NET CEVAP

Habere göre Napoli'den olumlu yanıt alan Fenerbahçe, Victor Osimhen cephesiyle görüşmek istedi. Ancak Nijeryalı yıldızın bu talebi kabul etmediği iddia edildi.

Osimhen'in, Türkiye'de sadece Galatasaray forması giymek istediğini belirterek Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Osimhen'i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş

75 MİLYON EURO'LUK TARİHİ TRANSFER

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Napoli ile anlaşarak 75 milyon euro karşılığında Victor Osimhen'i kadrosuna kattığı ifade edildi. Transfer, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerbahçe'nin bu zamana kadar transfer politikası Galatasaray'a zarar vermek şaşırmadık. o kadar çok örnekleri var ki Galatasaray'ın anlaşıp da faiş fiyatlarla sözleşme yaptık notlar Ve tabii ki sonları

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

OSİ BABA .

Haber Yorumlarıalperen84:

Fener rum patrikhanesi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

