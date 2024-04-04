Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı mağlup ederek finale yükseldi
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Buse Ünal, Stysiak, Ada Korkmaz)
Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Derya Güç, Alecrim, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan)
Setler: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14
Süre: 105 dakika (26, 23, 32, 24)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi.
Fenerbahçe Opet, final serisinde VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek.
Türk Hava Yolları ise VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük maçları oynayacak.