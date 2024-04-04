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Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı mağlup ederek finale yükseldi

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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Buse Ünal, Stysiak, Ada Korkmaz)

Türk Hava Yolları : Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Derya Güç, Alecrim, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan)

Setler: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14

Süre: 105 dakika (26, 23, 32, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet, final serisinde VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek.

Türk Hava Yolları ise VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük maçları oynayacak.

Kaynak: AA / Spor

Türk Hava Yolları Fenerbahçe Voleybol Vodafone Spor Güncel Haberler

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