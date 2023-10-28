Fenerbahçe Opet Karayolları Spor Kulübü'nü 3-0 Mağlup Etti
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Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Karayolları Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın süresi ise 63 dakika oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Karayolları Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: İlknur Çakan, Yıldıray Turan
Karayolları Spor Kulübü: Elif, Ezgi, Duru, Alara, Dilay, Buse, Tuana, Strunjak, Ceren, Eylül, Selena
Fenerbahçe Opet: Gizem, Ergül, Ada, Cansu, Meliha, Fedorotseva, Meryem, Eda, Irina, Bojana, Buse
Setler: 7-25, 19-25, 16-25
Süre: 63 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor