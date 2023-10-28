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Fenerbahçe Opet Karayolları Spor Kulübü'nü 3-0 Mağlup Etti

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Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Karayolları Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın süresi ise 63 dakika oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Karayolları Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: İlknur Çakan, Yıldıray Turan

Karayolları Spor Kulübü: Elif, Ezgi, Duru, Alara, Dilay, Buse, Tuana, Strunjak, Ceren, Eylül, Selena

Fenerbahçe Opet: Gizem, Ergül, Ada, Cansu, Meliha, Fedorotseva, Meryem, Eda, Irina, Bojana, Buse

Setler: 7-25, 19-25, 16-25

Süre: 63 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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