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Fenerbahçe Opet Karayolları Spor Kulübü'nü 3-0 Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Karayolları Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın süresi ise 63 dakika oldu.