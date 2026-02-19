Haberler

Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile oynayacağı maç saat 20.45'te başlayacak.
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem ve Sidiki Cherif yer alıyor.
  • Nottingham Forest'ın ilk 11'inde Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi ve Jesus yer alıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.45'TE

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Kerem, Sidiki Cherif.

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hidayet Türkoğlu'ndan sevindiren haber: NBA, Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri Türkiye'ye geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaliozanozturk:

Galatasaraylı olarak başarılar fenere

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı

Sahurda yediklerini paylaştı; yorumlar peş peşe geldi
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Düğün salonundaki faciada sanık için karar verildi

Genç çiftin can verdiği faciada kritik gelişme!
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu