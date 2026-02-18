Fenerbahçe-Nottingham Forest maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off ilk maçında yarın İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, çok motive olduklarını söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, rakibin sistemine göre esnek bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Kadro değerinin belirleyici olmadığını dile getiren Tedesco, "Rakibimiz teknik direktörünü yeni değiştirdiği için analiz etmek kolay değil. Sistem değişebilir ama oyuncular değişmez. Son 2 gün ağırlıklı olarak oyunculara odaklandık, bireysel performanslarına baktık. Oyuncuların belli şablonları vardır, bunu değiştiremezler. Biz de bu tarz bir analize odaklandık." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör değişikliğinin avantajları bulunduğunu aktaran genç teknik adam, şöyle devam etti:

"Her şeye sıfırdan başladılar. Yeni hoca geldiğinde geçtiğimiz haftalarda oynayamayan oyuncular şimdi artık oynama şansı bulabileceklerine inanıyorlar. O yüzden motive olurlar. Yeni hocaya kendilerini göstermek için sınırlarının ötesini zorlarlar ama bu her zaman beklediğimiz bir şey. Biz de çok motiveyiz, çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. İlk adımı atma şansımız var, bu maçı kazanmak istiyoruz. Sistem değişebilir çünkü daha önceki hoca 4'lü defansla oynuyordu ama Vitor Pereira bazen 4'lü ama çoğunlukla 3'lü oynuyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Şu an biz esneğiz, her ikisi için de hazırız."

Domenico Tedesco, çok iyi orta saha oyuncularına sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Orta sahada çok iyi oyuncularımız var. Bence hocanın işi takımı bir araya getirmek, en iyi oyuncularla en iyi inanç ve ruh haliyle bir araya getirmek. Pek çok iyi orta sahamız var ve elmas orta saha pek çok fikirden biriydi. Sadece ben değil yardımcılarım da var. Maç öncesi tartıştığımız konulardan biriydi. Sonra bir karar alıyoruz ve karar takımın iyiliği için alınıyor. Oyuncularımızın farklı sistemlerde oynaması güzel bir şey. Bazı durumlarda geri 3'lüyü de oynayabiliriz. Bu bizi daha tahmin edilemez ve öngörülemez bir takım yapıyor."

Her maça kazanmak için çıktıklarını anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Biz her şeyi yapmalıyız. Bu yaklaşımımızda bir şeyi değiştirmiyor. Biz her zaman her maçı bir final olarak görüyoruz. Bu maç için de yaklaşımımız onu kazanmak olmalı. Sıfır hata olursa çok iyi olur, diğer türlü bizi cezalandırırlar." diye konuştu.

Formasyonların çok önemli olmadığını anlatan Tedesco, şunları kaydetti:

"Önemli olan prensiplerdir, bizim görmek istediğimiz bu. Oyuncular koyduğunuz mevkilerde rahat olmalı. Bazen oyuncular alışık olmadığı pozisyonlarda da oynayabiliyorlar ama benim için rahatlıkları çok önemli. Günün sonunda istenen şeyi ortaya koymak oyuncu kalitesiyle alakalı, en önemli şey oyuncu kalitesi. Cherif baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu. Bizim işimiz bu. Genç bir yetenek aldığınızda onunla ilgilenmek sizin sorununuz oluyor. Biz ona karşı dürüst ve açık olduk. Bir transfer yaptığınızda açık olmanız gerekiyor. Ona her şeyi anlatıyoruz. Aynı zamanda kendisi öz güveni çok yüksek bir oyuncu. Bunu da sahada görüyoruz. İyi bir oyuncu, odaklanmış bir oyuncu. Pek çok kaliteli özelliği var. Kendisi baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu. Hep birlikte bu genç yeteneğe iyi davranmalıyız. Daha 19 yaşında. Baktığınızda daha olgun duruyor, o kadar genç gözükmüyor çünkü vücut yapısı çok güçlü. Onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğimiz için çok mutluyuz. İleride çok faydası olacak Fenerbahçe'ye."

Hücum oyuncularının performansından memnun olduğunu da anlatan Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talisca, Asensio ve Kerem harika oyuncular. Talisca şu an en çok gol atan oyuncumuz. Kale önünde çok önemli. Bazen 10 gibi oynuyor, bazen forvet gibi oynuyor ama günün sonunda boşlukları buluyor. Bizler için çok karar verici. Asensiou'nun önemi zaten çok açık bence. Çok fazla pozitif şey katıyor takıma. Kendisi de çok memnun. Kerem'in zor zamanları oldu. Gelen baskılar zamanında konuştuk, yaptıklarından memnun olduğumuzu söyledik. Savunma arkası koşuları, yoğun oyunu bizim için en başından beri öyleydi. Şimdi gol atmaya da başladı ve onun için mutluyum. Bir oyuncuyu gol atıp atmamayla yargılamak iyi bir şey değil. Ben böyle bir hoca değilim, ben başka şeylere de bakıyorum."

Mert Müldür'ün performansından da övgüyle söz eden Tedesco, "7-8 hafta önce vücut dili farklıydı. Ben burada olduğumdan beri hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Bu kendisi hakkında çok şeyi söylüyor. Türk disiplini de var kendisinde. İsmail de hiç antrenman kaçırmamış bir oyuncu. Yüzde yüzünü veriyor ister oynasın ister oynamasın. Ona 'Senin zamanın gelecek.' diyordum ve zamanı geldi. Kendisi çok iyi iş çıkarıyor. Bizim motorumuz gibi devamlı ileri gidip geliyor. Sağda ve solda oynuyor. Solda oynamak kolay değil. Ona 'Sol ayağını daha fazla kullan.' dedim. Mert bunu da yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, sakatlıkları geçen Archie Brown ve Levent Mercan ile tedavisine devam edilen Edson ALvarez'in durumuyla ilgili şunları aktardı:

"Archie yarın kadroda olacak ama muhtemelen çok dakika alacağını sanmıyorum. Levent'in biraz daha zamana ihtiyacı var. Her ikisinin de elimizde olmaları lüksümüz var. Semedo ve Mert ile bir akışımız var. Onların üst seviye maç çıkarmak için biraz zamana ihtiyacı var. Şu aşamada onları sahaya sürmek risk. Bir acelemiz yok. Edson Alvarez daha iyileşiyor, ağrısı geçti şu an. Ameliyat olma kararı alındı, önemli bir oyuncu bizim için. Birkaç hafta bizlerle olmayacak, üzgünüm kendisi için."

Zorlu fikstür öncesinde enerjilerinin bulunduğunu anlatan Tedesco, bu sürecin kendileri için sürpriz olmadığını ve kendilerini güçlü hissettiklerini de sözlerine ekledi.

Mert Müldür: "Başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, iyi bir takım olduklarını ve bunun başarıyı getireceğine inandığını dile getirdi.

Kendini her zaman hazır tuttuğunu ve şu anki performansından memnun olduğunu aktaran Mert, "Hocanın da dediği gibi oynamadığım zamanlar oldu ama kendimi hazır tuttum. Zamanımın geleceğini bekledim. Antrenmanlarda, sonradan girdiğim maçlarda yüzde yüzümü verdim. En iyi yaptığım şey buydu. Ondan dolayı bu performansı gösterebilmekten çok memnunum." diye konuştu.

Takım olmanın önemine değinen milli oyuncu, "Burada en önemli şey takım olmak. Geçtiğimiz haftalarda çok önemli maçlara çıktık, zor deplasmanlara gittik. Her şey yolunda gidince iyi bir arkadaşlık olunca performansı etkiliyor tabi. Yine zor bir periyoda gireceğiz ama takım içinde iyi bir arkadaşlık var ve bu performanslara yansıyor. Takım zor dönemden geçince ister istemez eleştiri oluyor. Bunlar futbolun doğasında var. Oyuncuyu bu tarz şeyler etkilememeli ama insanız bizi de etkiliyor. Şu an öyle bir durum yok, taraftarımız tüm oyuncuların arkasında duruyor. Birlik olduğumuz zaman neler yapabileceğimizi herkes görüyor. Sezon sonuna kadar bu böyle devam ederse çok güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Mücadele ettikleri üç kulvarda da kupaya talip olduklarını dile getiren Mert, takımın Tedesco ile iletişiminin çok iyi olduğunu da sözlerine ekledi.