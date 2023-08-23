Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, takımın iyi bir yolda olduğunu ve önemli olanın takım olarak kazanmak olduğunu söyledi. Szymanski ayrıca, Türk taraftarların tutkulu ve farklı olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, "Top kazanıyor olmak gol atmaktan daha mutlu ediyor" dedi. Polonyalı futbolcu, taraftar ile ilgili ise, "Buradaki taraftar grubu çok daha farklı ve tutkulu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında yarın sahasında Hollanda ekiplerinden Twente ile yarın karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi bir yolda olduklarını söyleyen Szymanski, "İyi bir yoldayız. Kısa sürede takıma yeni oyuncular katıldı iyi gidişatta olduğumuz söyleyebilirim. Aldığımız neticelerden iyi gittiğimizi görüyoruz daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Geliştireceğimiz şeyler olacaktır. En iyisini yapma yolunda her şeyi deniyoruz. İleride oynayacağımız maçlarda iyi noktaya geleceğiz. Twente'ye karşı geçen sezon 2 kez oynadım neler yapabileceklerini biliyorum. İyi oyunculara sahip bir takım Twente. Bizler de o maç için hazırlıklarımızı bugün yapacağımız antrenmanla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Önemli olan şey takım olarak kazanmak"

Szymanski, sezona iyi bir başlangıç yaptığının altını çizerek, "İyi başlangıç yaptığım söylerim. Takım olarak da iyi başlangıç yaptı. İyi şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sık şekilde çalışıyorum. Samsun maçından sonra da söyledim kimin gol attığı asist yaptığı önemli değil. Önemli olan şey takım olarak kazanmak. Benim için de önemli olan bu" diye konuştu.

"Rekabet takıma katkı sağlar"

Takımdaki forma rekabetine değinen 24 yaşındaki futbolcu, "Takımda çok fazla iyi oyuncuya sahibiz. Dolayısıyla rekabet de takıma fayda sağlar. Herkesin kendini geliştirme durumu olur. Bu takım açısından fazlasıyla pozitif bir şey. Hocamız en iyi 11'i zaten vereceği kararla ortaya koyacaktır. Kimi çıkaracağını çok iyi bilen birisi. Bence çok kaliteli oyuncu olması faydalı bir şey herkesin kendini geliştirme imkanı olabilir" değerlendirmesini yaptı.

"Top kazanıyor olmak gol atmaktan daha mutlu ediyor"

Oyun stili hakkında da konuşan Polonyalı oyuncu, "Benim oyun tarzım bu. Ben aynı şekilde pres anlamında koşu anlamında yardımcı olmaya çalışan birisiyim. Top kazanıyor olmak gol atmaktan daha mutlu ediyor. Herkes koşuyor her hoca ofansif oyunculardan defansif yardım istiyor. Ben işimi yapmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Buradaki taraftar grubu çok etkili"

Taraftarın kendisine olan desteğine de değinen Szymanski, "Taraftarın ilgi sevgiyi beklemiyordum. Bana göre sadece beni değil tüm takımı büyü tutkuyla destekliyorlar. Oynadığımız 6 maçta da taraftar tribündeydi bu bizi çok mutu etti. Biz de bu mutluluğu onlarla paylaşıyoruz. Buradaki taraftar grubu çok daha farklı ve tutkulu" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL