Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 67 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 15 maçta gole kapatamadı.

En farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor 8-1 1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor 8-1 (İzmir'de) 1984-1985 07.10.1984 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0 1996-1997 25.05.1997 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0 1997-1998 14.12.1997 Fenerbahçe-Şekerspor 7-0 2004-2005 20.02.2005 Fenerbahçe-Kayserispor 7-0 2008-2009 14.02.2009 Fenerbahçe-Hacettepe 7-0 2017-2018 14.05.2018 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 0-7

En farklı skorlu yenilgileri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1990-1991 26.08.1990 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6 1960-1961 18.12.1960 Galatasaray-Fenerbahçe 5-0 1989-1990 07.01.1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-5 1999-2000 27.02.2000 Gaziantepspor-Fenerbahçe 5-1 1985-1986 22.12.1985 Samsunspor-Fenerbahçe 4-0 1986-1987 02.11.1986 Samsunspor-Fenerbahçe 4-0 1986-1987 16.05.1987 Beşiktaş-Fenerbahçe 4-0 1987-1988 20.09.1987 Fenerbahçe-Eskişehirspor 0-4 1987-1988 21.11.1987 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-4

En çok gol attığı maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1991-1992 16.05.1992 Fenerbahçe-Gaziantepspor 8-4 1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor 8-1 1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir) 8-1 1984-1985 07.10.1984 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0 1988-1989 25.03.1989 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-7 1996-1997 25.05.1997 Fenerbahçe-Denizlispor 7-0 1997-1998 14.02.1997 Fenerbahçe-Şekerspor 7-0 1960-1961 15.10.1960 Karşıyaka-Fenerbahçe 1-7 1974-1975 22.12.1974 Fenerbahçe-Göztepe 7-1 1992-1993 06.12.1992 Fenerbahçe-Karşıyaka 7-1 2002-2003 17.11.2002 Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara) 7-1 2003-2004 23.08.2003 Fenerbahçe-Elazığspor 7-1 2004-2005 20.02.2005 Fenerbahçe-Kayserispor 7-0 2008-2009 14.02.2009 Fenerbahçe-Hacettepe 7-0 2017-2018 14.05.2018 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 0-7 2023-2024 10.01.2024 Fenerbahçe-Konyaspor 7-1

En çok gol yediği maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1990-1991 26.08.1990 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6 1960-1961 18.12.1960 Galatasaray-Fenerbahçe 5-0 1989-1990 07.01.1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-5 1990-1991 06.10.1990 Fenerbahçe-Trabzonspor 3-5 1999-2000 27.02.2000 Gaziantepspor-Fenerbahçe 5-1 2005-2006 15.04.2006 Manisaspor-Fenerbahçe 5-3

En gollü maçları

Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1991-1992 16.05.1992 Fenerbahçe-Gaziantepspor 8-4 1988-1989 25.03.1989 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-7 1993-1994 01.05.1994 Fenerbahçe-Samsunspor 8-1 1994-1995 20.11.1994 Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir) 8-1 2022-2023 09.10.2022 Fenerbahçe-Karagümrük 5-4

Kazanma serisi

Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunun 3 ile 14. haftaları arasında rakiplerine puan kaybetmedi.

Sezon Tarih Maç Sonuç 2005-2006 21.08.2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2 2005-2006 27.08.2005 Fenerbahçe-Samsunspor 5-2 2005-2006 10.09 2005 Fenerbahçe-Ankaraspor 2-1 2005-2006 18.09.2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 2005-2006 24.09.2005 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0 2005-2006 01.10.2005 Konyaspor-Fenerbahçe 2-4 2005-2006 15.10.2005 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 2-1 2005-2006 23.10.2005 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-3 2005-2006 29.10.2005 Fenerbahçe-Gaziantepspor 1-0 2005-2006 06.11.2005 Sivasspor-Fenerbahçe 2-3 2005-2006 19.11.2005 Fenerbahçe-Manisaspor 2-1 2005-2006 27.11.2005 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

Yenilgi serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.

Sarı-lacivertliler, 62 yıllık lig geçmişinde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.

Yenilmezlik serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.

Kazanamama serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

Sezon Tarih Maç Sonuç 2002-2003 08.03.2003 Galatasaray-Fenerbahçe 2-0 2002-2003 15.03.2003 Elazığspor-Fenerbahçe 3-3 2002-2003 22.03.2003 Fenerbahçe-Altay 0-1 2002-2003 06.04.2003 Adanaspor-Fenerbahçe 3-1 2002-2003 13.04.2003 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 3-3 2002-2003 16.04.2003 Denizlispor-Fenerbahçe 1-1 2002-2003 20.04.2003 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-0 2002-2003 26.04.2003 Fenerbahçe-Samsunspor 1-1 2002-2003 03.05.2003 Bursaspor-Fenerbahçe 2-1

Gol yememe serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

Sezon Tarih Maç Sonuç 1967-1968 31.12.1967 Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu 1-0 1967-1968 07.01.1968 Şekerspor-Fenerbahçe 0-0 1967-1968 03.02.1968 Fenerbahçe-Feriköy 1-0 1967-1968 11.02.1968 Fenerbahçe-Vefa 0-0 1967-1968 18.02.1968 Fenerbahçe-Eskişehirspor 3-0 1967-1968 25.02.1968 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe 0-2 1967-1968 03.03.1968 Fenerbahçe-Galatasaray 3-0 1967-1968 09.03.1968 Fenerbahçe-Altay 1-0 1967-1968 17.03.1968 Fenerbahçe-Ankara Demirspor 0-0 1967-1968 24.03.1968 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0 1967-1968 31.03.1968 Bursaspor-Fenerbahçe 0-1 1967-1968 14.04.1968 Fenerbahçe-PTT 2-0

Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 16 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunun son 15 haftasının tamamında kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında da kalesinde gol gördü ve tek sezon baz alındığında 15, genel olarak ise 16 maçta üst üste kalesinde gole engel olamadı.

Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.