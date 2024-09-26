Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldız futbolcuya Acun Ilıcalı sahip çıktı

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer alamayan ve bu yaz sözleşmesi feshedilen İtalyan forvet Joao Pedro'ya sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı sahip çıktı.

HULL CITY'E TRANSFER OLDU

Bonservisini elinde bulunduran tecrübeli golcü, Fenerbahçeli idareci Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer oldu. İngiliz ekibi, İtalyan futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

2022 yazında İtalyan ekibi Cagliari'den Fenerbahçe'ye 4.68 milyon euro karşılığına transfer olan Joao Pedro'nun sözleşmesi bu yaz feshedilmişti. Sarı lacivertli takımda 28 maça çıkan 32 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.