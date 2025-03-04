Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'e soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'e, ülkesi Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki tarihi alanda düzenleme yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlanıyor. Yetkililer, inşaat alanında inceleme yaptı ve inşaatı mühürledi. Kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü belirtildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takıma dönmeye hazırlanan kaleci Dominik Livakovic'e soruşturma başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ülkesi Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Livakovic, kültürel alana zarar vermekle suçlanıyor. Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Livakovic'e Zadar Savcılığı soruşturma açtı.
SURLARI KAZMAKLA SUÇLANIYOR
Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı. Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de belirtildi.
Zadarnews.hr'nin haberinde, "Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü."
"Saha çalışmaları Dominik Livakovic'in babası olan USKO sanığı ve davalı Zdravko Livakovic tarafından koordine ediliyor" ifadelerine yer verildi.