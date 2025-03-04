Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'e soruşturma başlatıldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve takıma dönmeye hazırlanan kaleci Dominik Livakovic'e soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülkesi Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Livakovic, kültürel alana zarar vermekle suçlanıyor. Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Livakovic'e Zadar Savcılığı soruşturma açtı.

SURLARI KAZMAKLA SUÇLANIYOR

Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı. Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de belirtildi.

Zadarnews.hr'nin haberinde, "Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü."

"Saha çalışmaları Dominik Livakovic'in babası olan USKO sanığı ve davalı Zdravko Livakovic tarafından koordine ediliyor" ifadelerine yer verildi.