Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz! Benfica'da Kerem Aktürkoğlu kadroda
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'de Livakovic, bu sezon ilk kez ilk 11'de olacak. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu da maça ilk 11'de başlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.
Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Ríos, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Semedo, Brown, Szymanski, Talisca, En Nesyri