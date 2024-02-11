Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig'de 17. golünü attı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'de gol sayısını 17'e çıkarırken, bu sezonki 21. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, takımının 2. golünü kaydetti. 37 yaşındaki futbolcu 59. dakikada Mert Müldür'ün ortasında kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig'de 24 maçta forma giyerken, gol krallığı listesinde 17 golle zirvede yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde 2, grup aşamasında da 2 golü bulunan Dzeko, bu sezon toplam gol sayısını 21 yaptı.

5 maç sonra fileleri havalandırdı

Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Dzeko, ligde 5 maç sonra gol sevinci yaşadı. Son olarak Konyaspor mücadelesinde hat-trick yapan deneyimli oyuncu, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında sessiz kaldı.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko, 85. dakikada yerini Ryan Kent'e bıraktı. - İSTANBUL