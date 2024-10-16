Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü
Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım, böylece kupayı 5. kez müzesine götürmeyi başardı.
Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertliler, XA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon oldu.
İLK 2 SET ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
Karşılaşmanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu. İlk sette Aslı Kalaç ve Melissa Vargas ile etkili olan sarı-lacivertliler üstün bir oyun ortaya koydu. Eczacıbaşı'nda Tijana Boskovic'in 10 sayısına rağmen Fenerbahçe birinci seti 25-23 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti. İkinci sette Eczacıbaşı Dynavit, oyun üstünlüğünü set boyu korumayı başardı. Tijana Boskovic'in liderliğinde seti 25-22 kazanan turuncu-beyazlılar, karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Üçüncü set dengeli bir oyunla başladı. Bu sette Vasileva ve Vargas'ın oyuna ağırlığını koymasıyla üstünlüğü eline alan Fenerbahçe Medicana, üçüncü seti 25-17 önde bitirdi ve skoru 2-1 yaptı.
SON SET NEFESLERİ KESTİ
Dördüncü sete de Fenerbahçe Medicana iyi başladı. Sarı-lacivertliler, setin başında skoru 7-3 getirirken Eczacıbaşı Dynavit, mola aldı. Molanın ardından sarı-lacivertliler bir ara farkı 5 sayıya çıkardı: 8-3. Hande Baladın'ın oyuna ağırlığını koymasıyla 8-3'lük seri yakalayan turuncu-beyazlılar, maça dengeyi (11-11) getirdi ve Fenerbahçe'ye mola aldırdı. Molanın ardından Vargas ile oyunda üstünlüğünü yeniden ele alan Fenerbahçe Medicana, seti 25-18 maçı da 3-1 kazarak şampiyon oldu.
5. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana, 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit'i 4 set sonunda 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla kupayı 5. kez müzesine götürmeyi başardı.