Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken ile yeni sözleşme yapıldığını açıkladı.

4 OYUNCU İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-Lacivertliler, Melissa Vargas ile 3, Gizem Örge ve Aslı Kalaç ile 2, Meliha Diken ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.