Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas ile 3 yıllık, Gizem Örge ile 2 yıllık, Aslı Kalaç ile 2 yıllık, Meliha Diken ile 1 yıllık yeni sözleşme yapıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken ile yeni sözleşme yapıldığını açıkladı.
4 OYUNCU İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI
Sarı-Lacivertliler, Melissa Vargas ile 3, Gizem Örge ve Aslı Kalaç ile 2, Meliha Diken ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.