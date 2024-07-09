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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas ile 3 yıllık, Gizem Örge ile 2 yıllık, Aslı Kalaç ile 2 yıllık, Meliha Diken ile 1 yıllık yeni sözleşme yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken ile yeni sözleşme yapıldığını açıkladı.

4 OYUNCU İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-Lacivertliler, Melissa Vargas ile 3, Gizem Örge ve Aslı Kalaç ile 2, Meliha Diken ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden

Kaynak: Haberler.com / Spor

Melissa Vargas Aslı Kalaç Gizem Örge Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Sinan Bulduk:

Boş spor için verilen paralar…

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