Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan ABB Fomget'e Soru İşaretleri

FENERBAHÇE Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Süper Futbol Ligi'nin 25'inci haftasında puan puana şampiyonluk yarışındaki rakibi ABB Fomget'in Bornova Hitab Spor'u 12-1 mağlup etmesinin hayatın doğal akışına aykırı olduğunu ve bu skorun soru işaretleri doğurduğu yönünde bir açıklama yaptı. ABB Fomget ise bu açıklamaya iki takımın ligde farklı kazandıkları rakipleri arasındaki gol averajını paylaşarak cevap verdi.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kadın Süper Futbol Ligi'nin 25'inci hafta maçlarının öncesinde şampiyonluk yarışındaki rakibi olan ABB Fomget'in +5 averaj önündeydi. 25'inci hafta karşılaşmasında sarı-lacivertliler, Beylerbeyispor'u 1-0 mağlup ederken, Ankara temsilcisi ise deplasmanda karşılaştığı Bornova Hitab Spor'u 12-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe'nin +5 averaj önünde geçen ABB Fomget, liderlik koltuğuna oturdu. Maçların ardından Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen olağan dışı sonuçların dikkat çektiğine yönelik bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ABB Fomget'in 3 hafta önce Çekmeköy Bilgi Doğa Spor Kulübü karşısındaki 19-0'lık galibiyete de vurgu yapıldı.

Başkent ekibinin bu sezon oynadığı maçların, bu haftaya kadar canlı yayınlandığı ancak Bornova Hitab Spor karşılaşmasının yayınlanmadığına dikkat çeken sarı-lacivertliler, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun son haftalarına yaklaşırken, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen olağan dışı sonuçlar dikkat çekmiştir. Toplam 26 hafta sonunda şampiyonun belli olacağı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. Haftasına girilirken Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, ABB Fomget ile aynı puan ve ikili averaja sahip (55) olmasına rağmen 22 gol farkla genel averaj üstünlüğünü elinde bulundurmaktaydı. (Fenerbahçe: +69 averaj, ABB Fomget: +47 averaj) Ancak son dört hafta içinde gerçekleşen müsabakalar neticesinde, her iki takım yine aynı puana sahipken (67), ABB Fomget 27 gol averaj avantajı sağlayarak, +5 gol fark ile takımımızın önüne geçmiş durumdadır. (ABB Fomget: +79 averaj, Fenerbahçe: +74 averaj) Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor Kulübü'nün, 27 Mart 2025 tarihinde Çekmeköy Bilgi Doğa Spor Kulübü ile oynadığı ve 19-0 sonuçlanan müsabaka, 27 Nisan 2025 tarihinde Bornova Hitab Spor Kulübü karşısında 12-1'lik skorla kazandığı müsabaka sonuçları hayatın olağan akışına aykırı olup, kamuoyunda soru işaretleri doğurmuştur. Ayrıca, sezon boyunca resmi Youtube kanalından lig müsabakalarını canlı yayınlayan ABB Fomget'in, Bornova Hitab Spor karşılaşmasını yayınlamaması da dikkat çekici bir durum olarak öne çıkmıştır. Tüm yaşananlar ışığında, futbolun adalet ve şeffaflık ilkeleri açısından durumun ilgili kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı olarak, ilgili müsabakalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda, TFF'nin ilgili kurullarınca ivedilikle soruşturma başlatılması, Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve gerekli görülmesi halinde ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edilmiştir. Bir sezon boyu takımımızın döktüğü alınterine sahip çıkılması adına, gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.

'YARIN DA EMEĞİMİZLE VE ALIN TERİMİZLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

ABB Fomget ise sezon boyunca Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Bornova Hitab kulüpleri karşısında kendilerinin +47 averaj yaparken, Fenerbahçe'nin de aynı maçlardan +42 averaj çıkardığını belirtti. Ankara ekibinden 'We are Clean!' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dün olduğu gibi bugün de sahada alın terimizle, emeğimizle kazandık. Haklı galibiyetlerimize atılan iftiralara cevabımız, sahadaki tertemiz mücadelemizdir. Kendi başarısızlıklarının üstünü iftiralarla kapatmaya çalışanlara cevabımız yine sahadadır. Yarın da emeğimizle ve alın terimizle yürümeye devam edeceğiz. Sezon boyunca Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Bornova Hitab kulüpleri karşısında biz +47 averaj yaparken, rakibimiz aynı maçlardan +42 averaj çıkarmıştır. İstatistikler sahadaki emek ve alın teri ortadadır. Dillerinden düşürmedikleri Çekmeköy Bilgi Doğa kulübü, bizimle oynadığı maçın ardından, Ünye Kadın FK'dan 15, Trabzonspor'dan ise 17 gol yemiştir. Zaferlerimize kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz."

ŞAMPİYON 4 MAYIS'TA BELLİ OLACAK

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde sezonun son haftası olan 26'ncı hafta karşılaşmaları 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. ABB Fomget, sahasında Galatasaray'ı konuk ederken, Fenerbahçe deplasmanda ALG Spor ile karşı karşıya gelecek. 5 averaj avantajı olan ABB Fomget maçı kazanması ve averaj farkını koruması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.