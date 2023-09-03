Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Hakkarigücü'nü 5-0 Yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hakkarigücü'nü 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Coleman, Alice Kusi ve Zeynep Kerimoğlu attı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Hakkarigücü'nü 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu 2. hafta maçında Hakkarigücü Spor'a konuk oldu. Merzan Şehir Stadı'nda oynanan maçı 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, iki de iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe'nin gollerini 41. dakikada Coleman, 52. ve 79. dakikalarda Alice Kusi ile 86. ve 90+4 dakikalarda ise Zeynep Kerimoğlu kaydetti.

Ev sahibi takım Hakkarigücü Kadın Takımı, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

İki takım oyuncuları maça İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce hazırlanan 'Çocuklarımız için, geleceğimiz için uyuma' pankartıyla çıktı.

Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve çok sayıda sporsever izledi. - HAKKARİ