Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerinde kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerinde kampa girdi.