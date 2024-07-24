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Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup ederken, alınan bu galibiyetle ülke puanına da kritik bir katkı yaptı. Çekya ile rekabet halinde olan Türkiye, Sparta Prag'ın kazandığı haftada sarı-lacivertlilerin de 3 puan almasıyla 9. sıradaki yerini korudu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı ve rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Kanarya, kazanılan bu 3 puanla UEFA ülke puanı sıralamasına da önemli bir katkıda bulundu.

FENERBAHÇE'DEN ÜLKE PUANINA KRİTİK KATKI

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya ile 9. sıra için yarışıyor. İki ülke arasındaki puanlar birbirine oldukça yakın. Durum böyleyken Çekya ekibi Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Shamrock'u 2-0 mağlup ederek ülke puanını 33 bin 750 puana yükseltti. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de İsviçre ekibi Lugano karşısında deplasmanda aldığı galibiyet UEFA ülke puanına 0.200'lük katkı getirdi. Böylelikle Türkiye'nin puanı 33.800 oldu ve 9. sıradaki yerini korudu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

7- Portekiz | 48.416 puan

8- Belçika | 42.400 puan

9- TÜRKİYE | 33.800 puan

10- Çekya | 33.750 puan

11- İsrail | 28.750 puan

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Ramazan Bıyık:

Yiğit Galatasarayın başarısıda katkılarıda ortada müzede git gez sende yoktur hiç biri neye benziyor git gör paslı kupalarınızla karıştırma burda bile boş boş yorumlar yapıyorsunuz herkes başarılı olsun avrupa orda bile fırıldak ali gibi şataşmaya sürtüşmeye yer arıyorsunuz ya pes armadaki gerçek yıldızla müzedeki gerçek başarıya bak ondan sonra Galatasaray ı ağzına al

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YİĞİT TÜRKALP:

FENER ALIR O PUANI CİNCON SİLER O PUANI

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Oktay özcan:

İsrail nasıl 11. olmuş????

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Yılmaz Yıldız:

Son on beş senede Avrupa da hep Fenerbahçe alır fetosaray da siler

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