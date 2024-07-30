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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi

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enerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu İsviçre'nin Lugano ekibini ağırladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 31. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk etti. Konuk takım 7. dakikada Belhadj'nin golüyle öne geçerken, sarı-lacivertlilere Fred'den kötü haber geldi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Yüksek 31. dakikada oyuna girdi. Yıldız isim, yerini İsmail'e bırakırken büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fred oyuna devam edemedi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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