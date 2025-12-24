Fenerbahçe'de ilk yarı istatistikleri

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 39 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamladı. Sarı-lacivertliler 20 yıl sonra ligin ilk yarısını namağlup kapattı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını Eyüpspor karşılaşmasıyla tamamladı. Sezona Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve sonrasında Domenico Tedesco ile devam eden sarı-lacivertli takım, 17 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Rakip filelere 39 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 14 gol gördü. Kanarya, ligin ilk yarısında mağlubiyet yaşamadı ve 2005-2006 sezonun ardından bu durumu tekrarladı.

Büyük maçlarda 7 puan topladı

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki büyük maçlarda başarılı performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine karşı oynadığı 3 lig maçında 7 puan topladı. Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Kanarya, Beşiktaş deplasmanında da 3-2'lik galibiyet elde etti. Galatasaray ile de evinde 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray ile birlikte ligin en golcü takımı

Tedesco'nun öğrencileri ligde oynadığı 17 maçın 15'inde gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, bu süreçte rakip filelere 39 gol atarak, Galatasaray ile birlikte en golcü iki takımdan biri oldu. Gaziantep FK, Kayserispor ve Konyaspor maçlarında 4'er gol bulan Kanarya, Çaykur Rizespor mücadelesinde 5 gol kaydetti.

Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertliler ile ikinci sezonu kısa sürdü. Kanarya, 2025-2026 sezonunda Mourinho ile ligde 2 maça çıktı. Portekizli teknik adam bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı kaybedilmesinin ardından da kendisiyle yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde, Gençlerbirliği deplasmanında kenar yönetiminde Zeki Murat Göle yer aldı.

Tedesco, sonradan devraldığı takıma sistemini işledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 9 Eylül tarihinde İstanbul'a gelirken, ilk maçına da Trabzonspor karşısında çıktı. İtalyan teknik adam, seçim sürecinde görevi devraldığı takımın fiziksel, mental sorununu kısa sürede çözdü ve kendi sistemini işledi. Sonrasında başarılı sonuçlara imza atan Tedesco, şampiyonluk yarışına dahil oldu. Ligde 14 maçta takımın başında olan Domenico Tedesco, 9 galibiyet, 5 beraberlikle 2.29 puan ortalaması yakaladı.

7 kez kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde toplam 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar oynadığı 7 karşılaşmada da gol yemedi. Kanarya söz konusu müsabakaların 5'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı.

İki maçta 2-0'lık skordan döndü

Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'a karşı ilk yarılarda 2-0 geriye düşmesine rağmen galibiyete imza attı. Ligin 9 ila 13. haftalar arasında 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, bu önemli geri dönüşleri de bu süreçte yaşadı. Ezeli rakibiyle 2 Kasım'da Dolmabahçe'de oynadığı derbide 22. dakikada 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, 45+3'te beraberlik, 83'te ise galibiyet golünü buldu. İki hafta sonra bu kez Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada kalesinde 2 gol gördü. Müsabakada 54-65. dakikalar arası 3 gol bulan Kanarya, sahadan da 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

En fazla süre alan Kaptan Skriniar

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 17 karşılaşmanın tamamında forma giydi. Bu müsabakaların 12'sinde 11'de başlayan Talisca, 5 maçta sonradan dahil oldu. Kaptan Milan Skriniar ise 16 müsabakada görev yaptı. Ligde 1 maçta sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan Skriniar, bu 16 mücadelenin tamamında 90 dakika sahada kaldı. Jayden Oosterwolde ise 15 maçta görev yaptı ve Skriniar'dan sonra en fazla süre alan ikinci isim oldu. Bu iki futbolcuyu da İsmail Yüksek ve Marco Asensio takip etti.

En golcü Talisca

Ligin ilk yarısında üç futbolcu Fenerbahçe'nin gol yükünü çekti. Son 2 maçta 3 gol atarak ligdeki gol sayısını 9'a yükselten Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerin en golcü ismi konumunda yer alıyor. Son haftalarda gol ve asistleriyle ön plana çıkan Marco Asensio da 8 kez gol sevinci yaşadı. İlk 15 haftada forma giyen ve son iki müsabakada kadroda olmayan Youssef En-Nesyri, 7 gollük katkı sağladı. Kanarya'da Jhon Duran ve Dorgeles Nene 3'er, Archie Brown ve Milan Skriniar 2'şer, Nelson Semedo, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür'ün de 1'er golü bulunuyor.

4 farklı isim kaleyi korudu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson, Süper Lig'de 11 karşılaşmada forma giydi. Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat 3 müsabakada oynarken, Tarık Çetin ise 2 maçta kaleyi korudu. Yaz transfer döneminde Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic de 1 mücadelede görev yaptı.

32 farklı oyuncu forma giydi

Fenerbahçe'de bu sezon ligde 17'si yabancı 15'i yerli toplam 32 oyuncu şans buldu. Sezonun ilk haftalarında forma giyen Dominik Livakovic, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat ve Cengiz Ünder, transfer döneminin son günlerinde takımdan ayrıldı. İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ise sezon içerisinde teknik heyetin kararı doğrultusunda kadro dışı kaldı.

18 yaşındaki Haydar Karataş, takımda forma giyen en genç isim oldu. Haydar, 17. haftada oynanan Eyüpspor maçında süre aldı.

Jayden Oosterwolde kırmızı kart gördü

Sarı-lacivertlilerde bu sezon Jayden Oosterwolde kırmızı kart gördü. Ligin 2. haftasında Göztepe karşısında Jayden Oosterwolde, 85. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Oosterwolde ayrıca ilk yarısında 2 kez de sarı kart cezası çekti.

Takımda en fazla sarı kart gören isim ise 5'er kez ile Milan Skriniar, İsmail Yüksek ve Nelson Semedo oldu. Jhon Duran, Ederson, Kerem Aktürkoğlu 2'şer, Youssef En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Tarık Çetin, Levent Mercan, Fred ve Mert Müldür de 1'er kez sarı kart gördü. - İSTANBUL