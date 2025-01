Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. Lincoln Henrique sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

"HAYATTA HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMUYOR"

Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda, " İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.