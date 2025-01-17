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Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti

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Fenerbahçe'de kiralıktan dönen Lincoln Henrique, sarı-lacivertli taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı. Lincoln Henrique sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

"HAYATTA HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMUYOR"

Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda, " İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti

Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Yıldız futbolcu sosyal medya paylaşımında takıma veda etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıuLuBeY null:

Gerçekten yetenekli, kazanılması gereken ve aidiyet duygusu olan bir oyuncuydu. Üstelik yaşı da fazla değildi. Üzüldüm.

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Haber YorumlarıAdsız biri:

La bi git şuradan ya .hep süslü laflar ama icraat yok boş futbolcu

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Haber YorumlarıSeko:

Taraftarın gönlünde taht kurdu kovuldu...:)))))))

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