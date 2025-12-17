Haberler

Fenerbahçe'de iki imza birden

Fenerbahçe'de iki imza birden
Trendyol Süper Lig'de gözünü zirveye diken Fenerbahçe, iç transferde de hareketli saatler yaşamaya devam ediyor.

Fenerbahçe, U19 takımında forma giyen 2008 doğumlu futbolcular Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin geleceğini oluşturmak ve Türk futboluna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kulübümüz, U19 Takımımızda forma giyen 2008 doğumlu futbolcularımız Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ertan Torunoğulları, Ozan Vural, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi, Futbol Direktörümüz Devin Özek ile Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörümüz Tuncay Şanlı da yer aldı." denildi.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, iki genç oyuncuyla ilgili, "Altyapımızdan yetişen iki kıymetli futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Sezon başından beri A Takım ile birçok antrenmanda ve müsabakada yer alan futbolcularımızın, Fenerbahçemizin geleceğinde önemli yer oynayacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle A Takımımıza futbolcu kazandırmakta mahir olan altyapımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu imzaların herkes için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Futbolculardan Kuzey Sapaz, mutluluğunu dile getirerek, "Gerçekten çok mutluyum. Bu süreçte bana destek olan başta aileme, hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle bir günü yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Kamil Efe Üregen ise "Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu büyük camiada profesyonel sözleşme imzaladığım için çok gururluyum. Profesyonel bir şekilde taraftarlarımızın önünde camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım, o günü bekliyorum." şeklinde konuştu.

title