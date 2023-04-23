Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni gerçekleşti

Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 23 Nisan Bayramının da kutlandığı törende bir araya geldi. Bayramlaşma törenine; Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Genel Sekreter Burak Ç. Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin, Selma Altay Rodopman, Ömer Okan ve Can Gebetaş ile yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, şube sorumluları, antrenörler, sporcular, Çocuk ve Gençlik Kulübü, kulüp personelleri, taraftarlar ve çocuklar katıldı. Çifte bayramın kutlandığı bu törende çocuklar marşlar söyleyerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, 23 Nisan Çocuk Bayramı için Hatay'a giderek deprem bölgesindeki çocuklarla bir araya geldi.