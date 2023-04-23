Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni gerçekleşti
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Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.
Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.
Fenerbahçe, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 23 Nisan Bayramının da kutlandığı törende bir araya geldi. Bayramlaşma törenine; Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Genel Sekreter Burak Ç. Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin, Selma Altay Rodopman, Ömer Okan ve Can Gebetaş ile yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, şube sorumluları, antrenörler, sporcular, Çocuk ve Gençlik Kulübü, kulüp personelleri, taraftarlar ve çocuklar katıldı. Çifte bayramın kutlandığı bu törende çocuklar marşlar söyleyerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, 23 Nisan Çocuk Bayramı için Hatay'a giderek deprem bölgesindeki çocuklarla bir araya geldi.ALİ KOÇ: BURADA OLMANIZI, ÇOCUKLARIN SEVGİSİNİ BİZZAT YAŞAMANIZI ÇOK İSTERDİMDepremden etkilenen illerin başında gelen Hatay'dan bağlanan Ali Koç konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Bugün her iki bayramı birlikte kutluyoruz. Yöneticilerimizin bir kısmı ile burada çocuklarla beraber 23 Nisan'ı kutluyoruz. Burada olmanızı, çocukların sevgisini, aidiyet duygusunu bizzat yaşamanızı çok isterdim. Bu bayramda Sarı Lacivert Derneği'nin büyük çabalar sarf ederek kurduğu çadır kentte bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliğe katkısı olan birçok derneğimiz, bölgedeki bütün derneklerimiz burada. Pek çok sponsorumuz burada çocuklarımızın eğlenmeleri için etkinlik alanı kurdular. Sahne gösterileri var. Bir gün bile onlara ne kadar özel olduklarını hissettirebilirsek ne ala. Önümüzdeki aylarda da inşallah iki tane ayrı konteyner kentimiz faaliyete geçecek. Toplamda bin konteyner yapacağız. TFF ile yaptığımız ve kulüp olarak yaptığımız proje var. İnşallah beraber konteyner kentimizi açacağız. En büyük sorun olan barınma problemine katkımız olsun ve çorbada tuzumuz olsun. Allah hiç kimseye bir daha böyle felaket göstermesin ama ülke olarak müthiş bir dayanışma örneği gösterdik. İnşallah bunlardan ders alırız ve bizden sonraki nesillere güvenli ve sağlam bir şekilde bu ülkeyi bırakabiliriz. Sarı lacivert başarılarla dolu bir sezon sonu diliyorum."UĞUR DÜNDAR: YAŞASIN FENERBAHÇE, YAŞASIN CUMHURİYETİN FENERİYüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ise Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlayarak şu yorumlarda bulundu: "Ramazan Bayramımız ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan egemenliğin padişahtan millete geçme günüdür. Büyük Atatürk'ün en büyük ideali çağdaşlaşmadır. Çağdaşlaşmanın odağına da kadını koymuştur. Fenerbahçemize ait dünyada bir ilki anlatmak istiyorum. 1929 yılında Fenerbahçeli bir kadın voleybolcu erkek takımında voleybol oynamış ve o sene Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Onları rahmet ve saygıyla anarken yine Teknik Üniversitesi öğrencisi olan Sabiha Rıfat Gürayman'ı da bir kez daha anmak istiyorum. Sabiha Rıfat Gürayman, Anıtkabir'in inşasında mühendis olarak görev almış. Milli mücadelede başta Büyük Atatürk olmak üzere bu aziz vatan için şehit düşenleri saygı ve minnetle anıyorum. Yaşasın Fenerbahçe, yaşasın Cumhuriyetin Feneri."