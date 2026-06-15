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Fenerbahçe'de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

Fenerbahçe'de yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetim kurulu toplantısı sonrası görev dağılımı yapıldı. Barış Göktürk başkan vekili, Mahmut Uslu genel sekreter olurken, futbol şubelerinden Feridun Geçgel ve Cihan Kamer sorumlu oldu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığında görev dağılımı yapıldı. Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu Genel Sekreter; Feridun Geçgel ve Cihan Kamer, futbol şubelerinden sorumlu olarak görev aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetim kurulu toplantısı sonrası bilgilendirme paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata sonrası ilk resmi toplantısını bugün 15 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 - 16.00 arasında gerçekleştirmiş olup; Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapmıştır. Görev dağılımı ve diğer konularla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup; Kulübümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı sonrası kendi faaliyet alanlarında çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığında; Barış Göktürk Başkan Vekili ve Mahmut Uslu Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin Feridun Geçgel (Futbol A.Ş.) ve Cihan Kamer olarak görev almasına ve diğer branşlar ile detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 2026-2027 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde yenileme dönemi ile başlanacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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