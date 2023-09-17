Fenerbahçe, Antalyaspor maçında 1'i zorunlu 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Livakovic sarı-lacivertli formayla ilk kez oynadı, Ferdi Kadıoğlu sakatlıktan döndü, İsmail Yüksek'in yerine Zajc görevlendirildi. Antalyaspor ise Naldo ve ailesini unutmadı.

Fenerbahçe'de 1'i zorunlu 5 değişiklik

Livakovic sarı-lacivertli formayla ilk kez

İsmail Yüksek yerine Zajc

Nuri Şahin'den 2 değişiklik

Antalyaspor, Naldo ve ailesini unutmadı

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre 1'i zorunlu 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Eğribayat yerine Dominik Livakovic'e, Jayden Oosterwolde yerine Ferdi Kadıoğlu'na, Alexander Djiku yerine Serdar Aziz'e, kart cezalısı İsmail Yüksek yerine Miha Zajc'a ve İrfan Can Kahveci yerine Cengiz Ünder'e ilk 11'de şans verdi. Fenerbahçe'nin Antalyaspor ilk 11'inde şu isimler yer aldı;

"Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko."

LIVAKOVIC SARI LACİVERTLİ FORMAYLA İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, ilk kez bir resmi maçta sarı-lacivertli ekibin kalesini korudu. Ligin 4'üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan Hırvat eldiven, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayarak sarı-lacivertli formayı ilk kez resmi bir maçta sırtına geçirdi.

FERDİ KADIOĞLU 3 HAFTA ARANIN ARDINDAN SAHALARA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 24 Ağustos'ta Twente ile oynadığı maçın ardından sakatlanmıştı. Sol kalça kasında 2'nci derece yırtık tespit edilen Kadıoğlu, Twente deplasmanı ve ligdeki MKE Ankaragücü maçında takımını yalnız bırakmıştı. Sakatlığını atlatan 23 yaşındaki oyuncu, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu ve Antalyaspor maçına ilk 11'de başladı.

İSMAİL YÜKSEK'İN YERİNE ZAJC

Sarı-lacivertli ekipte MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yerine kimin oynayacağı belirsizliğini koruyordu. İsmail Kartal, milli oyuncunun yerine bu bölgede Miha Zajc'ı görevlendirdi. Sloven oyuncu, bu sezon ligde ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

NURİ ŞAHİN'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Genç teknik adam, orta sahada Ufuk Akyol yerine Erdal Rakip'e, sağ kanatta ise Gerrit Holtmann yerine Erdoğan Yeşilyurt'a şans verdi. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısında ilk 11'inde şu isimler yer aldı;

"Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, van de Streek, Larsson, Buksa"

ANTALYASPOR, NALDO VE AİLESİNİ UNUTMADI

Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Naldo'nun oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesi, 7 Eylül tarihinde Antalya'da otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaralanmıştı. Naldo'nun yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira'nın 48 saat yoğun bakımda uyutulmasına karar verilmişti. Kazanın ardından ilk resmi maçına çıkan Antalyaspor, Naldo ve ailesini unutmadı. Antalyalı futbolcular, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma hareketlerine Naldo ve oğlunun olduğu tişörtlerle çıktı. Tişörtün arka kısmında da Naldo'nun forma numarası olan 44 numara yer aldı. Antalyaspor, seremoniye ise, "Geçmiş olsun Davi, dualarımız seninle" pankartıyla çıktı.