Fenerbahçe Beko'da korkutan sakatlık! Maça devam edemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 89-68 kazanarak seride durumu 1-0 yaptı.

TARIK BİBEROVIC MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe Beko'da dizinden sakatlık yaşayan Tarık Biberovic, maça devam edemedi. Khem Birch ile çarpışan Tarık Biberovic yerde kalırken sol dizinden sakatlandı. Arkadaşları milli oyuncuyu kucağıyla dışarıya çıkardı. Sarı-lacivertli kulüpten şu ana kadar Tarık Biberovic'in sakatlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

İşte Tarık Biberovic'in sakatlık yaşadığı anlar;