Haberler

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncelleme:
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün akşam kulüp binasından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin bitmesi ardından bugün adliyede ifade veren Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktığı için gözaltına alındı.
  • Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Adli Tıp Kurumu raporunda, Sadettin Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde uyuşturucu testi negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan testlerde saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

YÖNETİCİLER VE TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve birçok yönetici ile taraftarlar, Saran'a destek olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları başta olmak üzere birçok yönetici ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti. Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Haber YorumlarıTomarzalı:

Yargı karşısında herkes eşittir.Adalet herkese eşit olmalı.

Haber YorumlarıYok canım:

Ne oldu istediğiniz karar çıkmadı mı

Haber Yorumlarıharun yakar:

gs için hala bir işlem tesis edilmedi bakalım tartı varmı Ülkede

Haber YorumlarıSami İşgören:

Şaşırmadık çıkan karardan zaten,gariban olsaydı içerdeydi şimdi en yakın mahkeme 3 veya 4 ay sonraydı.

Haber Yorumlarıvatandaş:

asıl soru bu kişilere uyuşturucuyu satan ve üreten kimler?

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Boy boy resimleri olan bir lavuk kel vardı ona sormak gerekir

Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

¦?¦?¦?¦? Seninleyiz başkanım

Haber YorumlarıDragoz:

milyar dolarlık adam bahçesinde ot yetiştirip onları satıp geçim sağlıyomuş demekki hay allah heberimiz olsaydı hazır bulunuyo falan derdik onca ekim dikim sulama budama falan yazık onlarlamı uğraşmış

Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Makarnacı adam serbest kaldı serbest..sen haberi dötünle mi okudun

Haber YorumlarıMehmet Akif Vural:

Sezgin sezgin, adam İroni yapmış ironi? Bir de biliyormuş gibi konuşuyorsun ya. Ona makarnacı okuduğunu anlamıyor diyen adam daha ironi kelimesini bile bilmiyor. Bir de 5 kişi beğeniyor cidden komedi.

