Haberler

Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı

Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. 11 puanda kalan sarı-lacivertliler, ilk 8'e kalma umutlarını mucizeler bıraktı.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa'ya 1-0 yenildi.
  • Fenerbahçe, 11 puanla son hafta öncesi ilk 8'e kalma şansını zorlaştırdı.
  • Aston Villa, 6 maçta 18 puan toplayarak grup liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 1-0 kazandı.

İLK TEHLİKE ASTON VILLA'DAN

6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

MERT MÜLDÜR TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.

Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı

ASENSIO'NUN ŞUTU KALECİDE KALDI

20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.

ASTON VILLA ÖNE GEÇTİ

25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi.

Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı

İLK YARININ SON BÖLÜMÜNDE İLGİNÇ ANLAR

42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.

TALISCA NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

61. dakikada savunma arkasına sarkan Anderson Talisca kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Bizot topu kurtardı.

Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı

FARK İKİYE ÇIKTI ANCAK KARAR OFSAYT

67. dakikada Aston Villa'da Ollie Watkins'in kale ağzına attığı top İsmail'in müdahalesiyle ağlara gitti. İncelemenin ardından ofsayt kararı verildi.

KEREM İLE BULDUĞUMUZ GOL VAR'A TAKILDI

Fenerbahçe, 76. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun golünde VAR kontrolü sonrası pozisyon içerisinde bulunan Jhon Duran ofsaytta bulunduğu için ağlara giden top değer kazanmıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK 8 ŞANSI MUCİZELERE KALDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Aston Villa kazandı. Bu sonuçla birlikte 11 puanda kalan Fenerbahçe'nin son hafta öncesi ilk 8'e kalma şansı zora girdi. Sarı-lacivertliler, ilk 8 için son hafta oynanacak mücadeleyi kazanarak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Aston Villa ise 6'da 6 yaparak 18 puana ulaştı. Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Fenerbahçe, FCSB deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Salzburg'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMichael Stekelenburg:

Fener ilk defa zorlu bir rakiple oynadı. O da Liverpool Barcelona PSG falan degil ha dişine göre işte. Ama kaybetti iyi oldu fenere çok havalara girmişti. Kocaoglan skrinyara dua etsinler. Yoksa daha çok yerlerdi.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdsjqjqwn4r:

Rakip Astonvilla koçum,adamlar premier ligde 3.!!!

yanıt12
yanıt10
Haber YorumlarıArif x:

merak etme tarih yazarız sorun değil eksikler kadroya gelsin izle

yanıt5
yanıt5
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Poşet spordan on kat iyi bir rakip fenerde poşet spor şansı yokki ağaca dağa taşa değip kaleye girsin mükemmel fubol oynayan feber di

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Astonvilla çok bencil oynadınız, asist yapsaydınız beş sıfır maç sizindi, bu feneri fenerin yapan Türk hakemleri, onlar olmayınca tırtlar

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Hakem Mehmet Türkmen olmayınca bu kadar !!!!

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafir:

şaşırdım aston villa ruh gibi oynadı o bile yetti. maça hiç asılmadan feneri tokmakladı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Feber size koydu üstüne poşet giydir di o bize yeter

yanıt1
yanıt0

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı

Dün gözaltına alınan DEM'li başkan tutuklandı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı