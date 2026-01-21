Fenerbahçe-Aston Villa maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Aston Villa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Demonico Tedesco, kazanmaları durumunda ilk 8 için avantaj yakalayacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 8 şansını değerlendirerek sözlerine başladı.

İlk 8 şanslarının Aston Villa ile oynanacak mücadeleye bağlı olduğunun altını çizen Tedesco, "Yarın zorlu bir maç oynayacağız. Avrupa Ligi çok zorlu. Bir mağlubiyetimiz var ama sıralamadı ortalardayız. İlk 8 şansımız yarınki maça bağlı. Evimizde oynamak bizim için avantaj ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz yarın kazanmak, kazanırsak avantaj yakalarız ama kazanamazsak ilk 8 bizim için zor olur." ifadelerini kullandı.

Takımın formda bir dönemden geçtiğini ve iyi bir uyumun olduğunu dile getiren Tedesco, "Öz güvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmayı denememiz gerekiyor. Aston Villa'nın Premier Lig'de aldıkları sonuçları gördünüz. Şu anda 3. sıradalar. İyi bir takım ve iyi oyunculara sahipler. Bu tarz maçları oynamak da bizim sabahları uyanma sebebimiz. Bunun için sabırsızlanıyoruz, kaçmak için hiçbir sebebimiz yok. Evet üst seviye bir takıma karşı oynayacağız ama bunun için de sabırsızlanıyoruz." açıklamasında bulundu.

"İyi oyuncuları, iyi teknik direktörü olan bir takıma karşı oynayacağız"

İç sahada kazanılan Stuttgart ve Nice maçlarında takımın duygularıyla oynadığına dikkati çeken Tedesco, "Ama sadece duygularımızla oynarsak olmaz. Saha içinde iyi bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Rakibimiz de topla oynamayı seven bir ekip. Dikine oynama yaklaşımına sahipler. En az 2 oyuncu rakip savunma arkasına hızlı şekilde koşuyor, gerektiğinde gömülü savunma, gerektiğinde önde baskı, gerektiğinde kontratak yapıyorlar. Her şeye sahipler. İyi oyuncuları, iyi teknik direktörü olan bir takıma karşı oynayacağız." diye konuştu.

Aston Villa'nın bu sezon özellikle uzaktan attığı gollerle ilgili de konuşan Tedesco, şunları söyledi:

"Bu gollerin bazıları duran topun devamında gelen uzaktan şutlardı. Korner atışının ardından ceza sahası dışından çektikleri şutlar var. Bu anlamda iyi bir kaliteleri var. Cash, Rogers ve Tielemans bu anlamda iyiler. Sadece bu şekilde yapmıyorlar. Yerden paslarla ve uzun paslarla da oynuyorlar. Bu tarz takımların maçlarını izlemek keyifli oluyor. Pek çok varyasyon oynayabiliyorlar. Bizler cesur olmak istiyoruz, saklanmamıza gerek yok. Bunu takıma da söyledim. Zaman zaman rakibe göre adapte olmanız gerekebiliyor. Rakip kim olursa olsun; Aston Villa, Eyüpspor ya da Galatasaray'a karşı olsun, rakibe karşı adapte olmanız gerekiyor. Bunun için DNA'nız önemli. Bizler kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz."

UEFA Avrupa Ligi için yapılacak kadro değişikliğinde listeye ekleyeceği isimler hakkında açıklama yapan Tedesco, "Çok kolay bir durum değil bu. Listede istediğiniz kadar değişiklik yapamıyorsunuz. Belli kurallar var. Bunu da konuşacağız. En son tarihi beklemek çok önemli. Siz değişiklikleri planlarsınız ama kadroda değişiklik olabilir. Transfer pazarı biraz çılgın bir dönemdir. Son gün bile çok şey değişebilir. Biz bunları konuşuyoruz ve kararları birlikte alıyoruz. İlerleyen dönemde neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Alanya'daki 3. gol benim sayemde gelmedi"

Fenerbahçe taraftarının inanılmaz ve harika olduğunu vurgulayan Domenico Tedesco, Süper Kupa yarı finali için Adana'ya gittiklerinde binlerce taraftarın tribünü doldurduğunu belirtti.

Taraftarın kendileri için itici güç olduğuna dikkati çeken İtalyan teknik adam, "Ne zaman ihtiyacımız olsa taraftarımız yanımızda oluyor. Evimizde oynayacak olduğumuz için mutluyum. Evimizde benim için her zaman büyük bir zevk. Bizler de onlara güzel bir karşılık vermek istiyoruz." dedi.

Alanyaspor karşısında atılan 3. gol öncesinde Asensio'ya su şişeleriyle taktik vermesiyle ilgili de konuşan Tedesco, "Alanya'daki 3. gol benim sayemde gelmedi. Asensio, Talisca ve Fred'in çabalarıyla geldi. Fred çok çabuk şekilde gelen topu kontrol edip Asensio'yla buluşturdu. Marco da kırmızı bölgede hemen pasını attı. Dolayısıyla benimle ve şişelerle alakası yok bu golün. Aston Villa'yla yarın zorlu bir maç oynayacağız. Çünkü şu anda hiçbir takım bizim stadımızda bizimle maç yapmak istemez." diye konuştu.

Anderson Talisca'nın yükselen performansıyla ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim için çok önemli bir futbolcu. Kendisinin yüzüne de söylüyorum; her şeyden önce iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Noel döneminde kısa bir izin yaptı, gittiği otelde bir arkadaşım kalıyordu. Onunla konuştuğumda 'Sabah 9'da Talisca antrenman yapıyor, akşam da antrenman yapıyor.' dedi. Bu durum bile çok şey anlatıyor. Sahada her şeyi vermek kolaydır ama ışıkların olmadığı yerde, uzakta olduğunuzda da aynı davranışları sergilemek çok önemli. Ben oyuncuma yüzde 100 güveniyorum. Hem harika bir insan hem de çok iyi profesyonel, çok üst düzey bir golcü. Bu profilde bir oyuncuyu bulmak zordur. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutluyuz."

Anderson Talisca: "Attığım goller takımın ürünü"

Teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte basın toplantısında soruları yanıtlayan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, son dönemde artan performansıyla ilgili konuşarak sözlerine başladı.

Sezon başının kendisi adına zorlu geçtiğini, sezon öncesi hazırlık döneminin ilk haftasında sakatlandığını belirten Talisca, "Takımın yaptığı sezon başı kampını kaçırdım. Sonra takıma tekrar katıldığımda maçlar başlamıştı. Benim için ritim tutturmak zordu. İlk yarının ortalarına kadar fiziksel anlamda en üst seviyeye çıkmaya çalıştım. Ulaşmak istediğim performans da bireysel durumumu etkiliyor. Sadece ben değil takım olarak da iyi bir dönemden geçiyoruz. Birlik olduk. Bütün bunlar olduğunda sporcunun bireysel performansı da yukarıya çekiliyor. Attığım goller takımın ürünü. Bireysel performansımdan da memnunum." ifadelerini kullandı.

Aston Villa maçının kendisi adına diğer maçlardan farklı olmadığını vurgulayan Talisca, "Zorlu bir rakibe karşı zorlu bir maç olacak. Ligdeki son maç da zorlu geçmişti. Tabii ki iki maçı atmosfer olarak kıyaslayınca farklı olabilir. Benim motivasyonum aynı. Yarın taraftarlarımızın da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"Önemli olan takımın 3 puan alması"

Bu sezon tüm kulvarlarda 17 gol kaydeden Brezilyalı futbolcu, gol hedefinin olmadığını dile getirerek "Ben hiçbir zaman, hiçbir kulüpte gol sayısı hedefi belirlemedim." diye konuştu.

Kendisi için takıma katkı sağlamanın çok daha önemli olduğunu söyleyen Talisca, "Önemli olan takıma katkı sağlamak. Sayılara ve istatistiklere bakmıyorum. Takım gol attığında mutlu oluyorum. Tabii ki futbolcu olarak gol atınca mutlu oluyorsunuz ama önemli olan takımın 3 puan alması." ifadelerini kullandı.

Daha önce Aston Villa formaları giyen Jhon Duran ve Marco Asensio'yla ilgili de konuşan Talisca, "İki futbolcuyla birlikte oynadığım için mutluyum. Onların takımımızda olmasından dolayı mutluyuz. İyi futbolcular ve iyi insanlar. Çok konuşuyoruz, takımımıza da yardımcı oluyorlar. Yarın oynayacağımız rakibin zorlu olacağını biliyoruz, Premier Lig'de iyi bir sezon geçiriyorlar. Biz de evimizde oynuyoruz ve kendi sahamızda iyi futbol oynayıp 3 puan kazanmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Süper Lig'in çok zorlu olduğunu ve ligin çok iyi oyuncular barındırdığını vurgulayan Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'yla ilgili düşüncelerini de şu şekilde aktardı:

"Hocamız çok kısa sürede işleri yoluna soktu. Kendisini daha önce tanıyordum. Çok profesyonel birisi. Bütün futbolcular biliyor ki, o buradayken herkesin oynama ihtimali var. Herkese yardım ediyor. Buraya gelmesi çok önemliydi. Genç yaşına rağmen çok profesyonel ve çok çalışkan bir isim. Herkesin seviyesini yükseltiyor. Takımda birliktelik oluşturdu. Saha içinde net şekilde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Toplu ya da topsuz oyunda fark oluşturdu. Harika bir insan. Şu ana kadar Türkiye'de birçok kişiyi şaşırttığını da düşünüşonrum. İnsanlar kendisiyle ilgili pek fazla fikir sahibi değillerdi ama hakkını teslim etmek gerekiyor. harika bir iş çıkarıyor. Sadece kendisi değil, ekibi de aynı şekilde fark oluşturuyor."

Kendisinin Brezilyalı futbolcu Alex de Souza'ya benzetilmesi hakkında da konuşan Talisca, "Alex'le aynı pozisyonda oynuyor olmamızdan dolayı biraz benziyor olabiliriz. Bence Alex, kulüp tarihinin en büyük futbolcusu. Burada büyük başarılar elde etti. Bazen kendisiyle konuşuyoruz. Buradaki bütün başarıları hak ediyor. Oynadığı süre boyunca takımına her zaman katkı sağladı. Ben de taraftarların bu benzetmesinden dolayı mutlu oluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.