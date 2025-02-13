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Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Kanarya, bu sonuçla birlikte 20 Şubat'ta Belçika'da oynanacak rövanş öncesinde tur için büyük bir avantaj elde etti. Öte yandan takımının ikinci golünü atan Dzeko, 38 yaş 333 gün ile sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Anderlecht'i konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan temsilcimiz, tur kapısını sonuna kadar araladı.

MOURINHO GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direkötür Jose Mourinho, yedek kulübesine geri döndü. Lyon maçının ikinci yarısına geç çıkılması nedeniyle UEFA'dan ceza alan Portekizli çalıştırıcı, bu nedenle Midtjylland maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.

Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

MERT MÜLDÜR, 26 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin milli savunmacısı Mert Müldür, 26 gün sonra kadroya döndü. En son ligin 20. haftasında 19 Ocak'ta Adana Demirspor maçında forma giyen Mert Müldür, sakatlığı nedeniyle ikisi Avrupa Ligi, biri Türkiye Kupası, üçü lig olmak üzere 6 maçta takımı yalnız bırakmıştı.

OSAYI SAMUEL, 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Ligde 3 ve kupada 1 maçta ilk 11'de görev yapamayan deneyimli futbolcu, Midtjylland müsabakasında cezası nedeniyle oynayamadı. Son olarak 23 Ocak'ta Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de forma giyen Osayi-Samuel, 5 maç sonra ilk 11'de top koşturdu.

Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

YUSUF AKÇİÇEK DİREĞE TAKILDI

Fenerbahçe, 10. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu, kalecinin de müdahalesiyle direkten dışarıya gitti.

TADIC PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe, Yusuf'un pozisyonundan bir dakika sonra ise golü buldu. Bu dakikada soldan Filip Kostic'in ortasında Yusuf Akçiçek kafayı vurdu. Dusan Tadic, Yusuf'un kafa vuruşunu kafayla tamamladı ve topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

YUSUF KARİYERİNDE BİR İLK YAŞADI

Öte yandan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim, genç futbolcu Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf, bu asistle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı. 19 yaşındaki stoper, Tadic'e servisiyle kariyerindeki ilk asistini yaptı.

Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

ANDERLECHT PENALTI BEKLEDİ

Konuk takım Anderlechtkarşılaşmanın 27. dakikasında penaltı itirazında bulundu. Huerta'nın soldan ortasında top ceza sahasındaki Fred'den geri döndü. Belçikalı oyuncular, Fred'in elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Nikola Dabanovic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunun durmasını istedi. Dabanovic, kısa süreli beklemenin ardından oyunu devam ettirdi.

FENERBAHÇE'DEN PENALTI İTİRAZI

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, 34. dakikada Huerta'nın müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Nikola Dabanovic, VAR incelemesi nedeniyle oyunun hemen başlamamasını istedi. Hakem Dabanovic, daha sonra oyunun devam etmesini istedi.

Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

DZEKO ATTI, TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe, karşılaşmanın 42. dakikadasında ikinci golü buldu. Bu dakikada Kostic, soldan topu taşıdı ve ceza yayındaki Edin Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun vuruşu savunmadan döndü, dönen topu tamamlayan Bosnalı golcü, fileleri buldu ve durumu 2-0 yaptı. Dzeko, Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu. (38 yaş 333 gün)

Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

EN-NESYRI SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 57. dakikasında ise sarı-lacivertlilerin diğer bir golcüsü En-Nesyri sahneye çıktı. Fred'in orta alandan sol kanattan hareketlenen Szymanski'ye verdiği pasta Polonyalı yıldız, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En Nesyri, penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. Bu gol karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

YUSUF BİR KEZ DAHA DİREĞE NİŞANLADI

Fenerbahçe, 59. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Soldan gelen ortaya iyi yükselen Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu, direkten geri döndü.

RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, ligde pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Anderlecht, liginde hafta sonunda Charleroi deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıÖmer D:

Bu da kapak olsun bazılarına

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMGk:

Çoluk çocuk buldu mu Fener affetmiyor ama biraz dişli takım denk geldi mi vay ki vay

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıRecep Yanık:

Fener 3-0 yenmedi acıdı fazla atmadı maçın hakkı en az 6 ydı

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Tebrik etmeyi bilmiyen gerzekler var Tebrikler Fenerbahçe

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Mgk yongboysta çoluk çocuktu

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

kim tutar artık fenerbahçeyi cin con'dan da başarı bekliyoruz yalnız burası avrupa ligi ona göre

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

24 subatda görüşürüz havanizi bı alalim

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıYasar Unal:

Takım genel olarak görmek istediğimiz seviyede oynadı. Kötü oynayan futbolcu söylemek zor. Ama şunu söylemek lazım ki Skriniar büyük oyuncu. Onu seyrederken Sergio Ramos geliyor aklıma. Yıllardır aradığımız lider özellikli defans. Antrenman yedikçe daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çok umutlu olmamakla birlikte Carlos'un da benzer bir performans bekliyorum.

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Çok iyiydi FB ezdi geçti resmen

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