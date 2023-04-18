Fenerbahçe, 5 eksikle Başakşehir'e konuk olacak

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşalaşmada Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde 60 puanla zirve takibini bırakmayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmasını engelledi. Başakşehir deplasmanından da mutlu ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, lig sonunda mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba sarf edecek.